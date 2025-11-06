Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sufrió acoso callejero: "Decidí hacer la denuncia"

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un episodio de acoso mientras se desplazaba a pie desde el Palacio Nacional hasta la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante el trayecto, la mandataria saludaba a varios ciudadanos que se acercaron para saludarla y tomarse fotografías, cuando un hombre se aproximó por detrás, la sujetó primero de los hombros y luego realizó movimientos que invadieron su espacio personal.

De inmediato, la seguridad presidencial intervino para apartar al individuo, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad. Una vez retenido, el hombre solicitó tomarse una selfie con Sheinbaum, y la presidenta accedió, aunque su gesto reflejaba incomodidad.

Este miércoles, la jefa de Estado se refirió públicamente al incidente. Dijo que no tomó plena conciencia de lo sucedido hasta observar las imágenes grabadas y confirmó que presentó una denuncia, ya que el hecho constituye un delito. "Si no lo hago, ¿en qué condición quedan las mujeres mexicanas?", expresó.

"Estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje, que estaba totalmente alcoholizado, no sé si drogado pero decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, que lo vivimos las mujeres de nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta", relató Sheinbaum durante una conferencia de prensa en la sede del Gobierno mexicano.

Al ser consultada sobre las razones por las que decidió realizar el recorrido a pie, la mandataria explicó que se trató de una cuestión práctica, ya que el trayecto “era más corto”.

"No tiene ninguna otra explicación, si salíamos en auto se nos habría hecho tarde, íbamos a llegar 20 minutos después. Entonces compañeros de ayudantía me dijeron si quería ir caminando. Mucha gente nos saludó en el camino, sin problemas, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada", describió.

Sheinbaum recordó además que “es una situación que he vivido antes, cuando era estudiante”.

Momento en que un hombre toma por detrás a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: "Ningún hombre tiene derecho a vulnerar nuestro espacio"

Según señaló, la gravedad del hecho la llevó a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, dado que se trata de un delito del fuero común. "Mi reflexión es que si no presento delito, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? ¿Si esto le hacen a la Presidenta, qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?", expresó.

La mandataria agregó que, según los reportes, el mismo hombre que la agredió “después estuvo acosando a otras mujeres en esa calle”. El sospechoso se encuentra detenido.

"Esto es algo que no debió ocurrir en nuestro país, lo digo como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer", manifestó.

En medio de la conmoción que generó el episodio, Sheinbaum adelantó que solicitará una revisión en todo el territorio mexicano para que este tipo de conductas sea catalogado como delito penal y reciba sanciones correspondientes.

"Luego vamos a hacer una campaña, no relacionada con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer y en todos los sentidos. El acoso es un delito", reafirmó.

