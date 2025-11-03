El brutal asesinato a balazos del alcalde Carlos Manzo Rodríguez durante el Festival de Velas en Uruapan, Michoacán, dejó una profunda conmoción y una ola de violencia en México. Al llevarse a cabo protestas masivas que exigían justicia y mayor seguridad frente a la creciente violencia, se produjeron disturbios en el Palacio de Gobierno municipal, tomado y parcialmente destrozado por manifestantes, con dos agresores detenidos y un tercero abatido en los enfrentamientos.

Siguiendo el cortejo fúnebre del alcalde desde la funeraria San José hasta la plaza principal de Uruapan, los manifestantes comenzaron a exigir la renuncia de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y a denunciar que el crimen había sido cometido por el narcotráfico. Además, durante los cinco kilómetros del recorrido con el cuerpo del alcalde, los uruapenses corearon consignas como “¡Fuera Claudia! ¡Claudia asesina! ¡Fuera Morena!”, según los corresponsales locales.

Además, Grecia Quiroz, esposa del funcionario, llamó al pueblo de Uruapan a continuar la lucha de su marido y a defender a México frente al crimen organizado y la falta de apoyo del Gobierno Federal. “Hoy les digo que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como él hubiera querido, que defendamos a nuestros hijos y nuestra patria”, afirmó frente al féretro del político, presuntamente acribillado por sicarios.

El alcalde de la ciudad michoacana de Uruapan fue asesinado a balazos este sábado durante la Feria de las Velas, que se realizaba en el Centro Histórico, en plena celebración del Día de los Muertos. Al sonar los disparos, el público salió corriendo en medio del caos, y los atacantes intentaron huir, aunque uno de ellos fue abatido por las fuerzas de seguridad.

Su muerte del funcionario fue confirmada por el Gabinete de Seguridad y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien condenó el “cobarde atentado” en su cuenta de Facebook. En el momento del violento ataque, el alcalde cargaba a su hijo y fue sorprendido por al menos un sicario, que le disparó varias veces por la espalda.

A pesar del operativo de seguridad y escolta que tenía desde diciembre de 2024, el ataque ocurrió en un evento público con gran cantidad de personas. Manzo había comenzado a usar chaleco antibalas por amenazas, pero ese día no lo llevaba y se lo vio relajado y feliz junto a su hijo, con quien había grabado un video enternecedor poco antes del ataque.

México: ejecutaron a otro alcalde que luchaba contra la violencia y el narcotráfico

Tanto el agresor como tres cómplices fueron interceptados: el primero abatido en el lugar y los otros detenidos por las autoridades. El alcalde recibió al menos seis disparos y, pese a ser trasladado a un centro médico, falleció.

Quien era Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado por criminales en Michoacán

El político mexicano nacido en Uruapan en mayo de 1985, se graduó en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Antes de dedicarse a la política, trabajó como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y luego se desempeñó como diputado federal por Morena entre 2021 y 2024.

En 2024 fue elegido alcalde de Uruapan como candidato independiente con aproximadamente el 66% de los votos, convirtiéndose en el primer alcalde independiente del municipio. A lo largo de su gestión, mantuvo un discurso firme contra la delincuencia y adoptó una postura confrontativa frente al crimen organizado, denunciando amenazas y presiones del cártel Jalisco Nueva Generación, y su activismo social y medioambiental buscaba mejorar la seguridad.

A partir de 2025, Manzo Rodríguez solicitó en varias ocasiones apoyo al gobierno federal, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para reforzar la presencia de la Guardia Nacional en Uruapan. Criticó la reducción y retirada de fuerzas de seguridad y pidió medidas más firmes para enfrentar a los cárteles que operan en la región, como el CJNG y Los Caballeros Templarios.

A pesar de contar con protección federal y municipal desde 2024, esta resultó insuficiente para evitar su asesinato el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público

Esa postura crítica y desafiante hacia las organizaciones criminales le valió amenazas constantes, hasta que fue asesinado a balazos durante el Festival de Velas en el Día de Muertos de 2025, un hecho que conmocionó a la ciudad y puso en evidencia la grave situación de violencia e inseguridad en Michoacán.

