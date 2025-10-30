Una de las festividades más importantes de México vuelve a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se trata del Día de los Muertos. El evento tiene el fin de homenajear a los seres queridos que fallecieron, por lo que la ciudad mostrará distintas tradiciones.

Dónde conmemorar el Día de los Muertos en Buenos Aires

En México se cree que para el 1 y 2 de noviembre las almas de las personas que ya no están regresan a los hogares. Este año, uno de los sitios que será protagonista de la celebración es el Centro Cultural Recoleta.

Día de los muertos: 10 cosas que debes saber | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El barrio de Recoleta se llenará de flores, música y color. Además, uno de los protagonistas del evento será el altar de los muertos. El altar del Día de Muertos es una ofrenda doméstica que recuerda a las personas fallecidas, dejando que sus almas regresen a la Tierra para convivir con sus seres queridos.

Es una mezcla de tradiciones prehispánicas e indígenas con elementos católicos, donde se colocan alimentos, bebidas, velas, flores y objetos personales del difunto.

Qué hacer en Recoleta por el Día de los Muertos

El Centro Cultural Recoleta será un espacio de tradición y color, con una alfombra Huamantla hecha por artesanos, un gran altar y otras intervenciones que evocan esta celebración ancestral. Durante ambos días habrá música en vivo, un foodtruck de gastronomía mexicana y una estación de maquillaje de Calaveras Catrinas para los más chicos.

Por otro lado, el sábado 1.11 se presentará la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la UNTREF a las 19 h, y el domingo 2.11 tocará el trío argenmex Las Adelas a las 17 h, seguido por el Mariachi “Gigante” de La Plata a las 19 h.

Caption

Cuál es el origen del Día de los Muertos

La tradición de estas festividades se remonta a tiempos prehispánicos, cuando los mexicas honraban a sus muertos una vez finalizada la temporada de cosecha, entre los meses de septiembre y noviembre. Algunos de los elementos tradicionales que se utilizan para esta fecha son los siguientes:

-Veladoras y cirios: simbolizan la luz que guía y da paz y esperanza a las almas.

-Incienso: representa el aroma que purifica el ambiente.

-Agua: calma la sed de los difuntos.

-Sal: se coloca para que el espíritu no se pierda ni se corrompa durante su estancia en el mundo de los vivos.

-Flor de cempasúchil: se cree que su aroma y color ayudan a las almas a llegar hasta su ofrenda.

Caption

-Pan de muerto: un símbolo tradicional que, por su forma, representa el ciclo de la vida y la muerte.

-Calaveritas: en la antigüedad se usaban cráneos de verdad que después fueron sustituidas con calaveras hechas de azúcar, chocolate o amaranto.

-Papel picado: este objeto representa el aire, uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda.

-Alimentos: se acostumbra colocar los alimentos preferidos de los difuntos.

-Fotos: se colocan las imágenes de las personas a quienes se les honra con esa ofrenda, siendo el detalle más emotivo e importante.

mc