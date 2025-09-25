CIUDAD DE MÉXICO – El 1 de octubre, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenzará su segundo año en el cargo. Aunque no necesariamente con un desempeño impecable, Sheinbaum ha perseverado ante complejos desafíos internos y externos, lo cual ya constituye una victoria en sí misma. Sus logros no son menores: ha mantenido una alta aprobación popular, recibió elogios de la prensa internacional, supervisó una aparente caída en los homicidios y mantuvo una relación relativamente estable con el siempre impredecible presidente estadounidense Donald Trump.

Pero, al igual que su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sheinbaum hasta ahora no ha logrado avances en los principales desafíos que enfrenta México, pese a que su partido, Morena, lleva ya siete años en el poder.

Para empezar, está el problema del anémico crecimiento económico. Desde los años noventa, cuando se firmó el TLCAN, hasta 2018, cuando AMLO asumió la presidencia, el crecimiento promedio anual del PIB fue de alrededor del 2,5%. Pero las perspectivas se han deteriorado de manera drástica: la mayoría de los pronósticos sitúan la tasa de crecimiento para 2025 apenas por encima de cero, y 2026 no pinta mucho mejor. La baja inversión pública y privada, junto con un nivel apenas mayor de inversión extranjera directa, anticipan que el sexenio de Sheinbaum se parecerá al de AMLO, implicando crecimiento negativo de 2018 a 2030.

Pese a reducciones en pobreza y desigualdad, esta trayectoria económica no augura nada bueno para México, que no puede resolver sus problemas estructurales sin crecimiento. Reformas judiciales mal concebidas, los aranceles de Trump y una posible renegociación del T-MEC refuerzan el pesimismo. Para forjar un rumbo distinto, Sheinbaum necesitaría cambiar radicalmente de curso, algo imposible dado el peso político que mantiene AMLO.

En materia de seguridad, el panorama parece mejor a primera vista. Frente a la política de AMLO de “abrazos, no balazos”, Sheinbaum ha sido mucho más proactiva. Los homicidios han bajado, las detenciones han aumentado y, lo más importante, los funcionarios estadounidenses están más conformes. Casi no pasa un día sin que se anuncie un decomiso de fentanilo u otras drogas en la frontera.

Pero los datos cuentan otra historia. Aunque los homicidios bajaron, las desapariciones subieron: casi 12.000 personas fueron declaradas desaparecidas entre octubre de 2024 y julio de 2025, frente a unas 9.500-10.000 en el mismo período anterior. Esto ha puesto en duda las afirmaciones del gobierno sobre una caída en la tasa de homicidios. De manera similar, más de 30.000 arrestos por delitos graves se produjeron bajo Sheinbaum, pero el número de presos creció apenas en 10.000, pues muchos detenidos fueron liberados rápidamente.

Además, Sheinbaum heredó lo que equivale a una guerra civil en el estado de Sinaloa, causada por la extradición a Estados Unidos de Ismael Zambada García, líder histórico del cartel, en julio de 2024. Pese a enviar miles de soldados a Culiacán, no logró sofocar la violencia interna. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 murieron más de 1.800 personas y otras desaparecieron. El conflicto incluso llevó al gobernador Rubén Rocha Moya a cancelar, por segundo año consecutivo, las celebraciones de la Independencia.

El crimen organizado exige un enfoque multifacético, y permitir la presencia de tropas estadounidenses –una exigencia de Trump que Sheinbaum ha rechazado– probablemente no ayudaría, como lo demuestra el fracaso del “Plan Colombia”. Aun así, una proporción creciente de mexicanos –hasta un tercio según algunas encuestas– está a favor de una acción militar de Estados Unidos contra los carteles.

Uno de los principales motores del narcotráfico es la corrupción militar. Pese a las promesas de AMLO, su gobierno terminó siendo percibido como uno de los más corruptos, con una multiplicación de escándalos dentro de las Fuerzas Armadas, que durante su sexenio asumieron unas 70 funciones civiles. Entre ellas: proyectos de infraestructura, distribución de medicinas y, sobre todo, la gestión de las aduanas.

La corrupción está profundamente enraizada en las Fuerzas Armadas. Tras la Revolución Mexicana, se mantuvo un pacto tácito con el PRI: no intervenir en política a cambio de autonomía y escasa supervisión. Esto contribuyó a que México no sufriera golpes de Estado desde 1938.

Pero las nuevas responsabilidades militares bajo AMLO abrieron mayores oportunidades de enriquecimiento. Recientemente se reveló que la Marina estuvo involucrada en un esquema de contrabando de combustible, disfrazando barcos cargados de diésel como si transportaran aditivos. Un vicealmirante fue imputado y un contralmirante asesinado, presuntamente por denunciar el fraude. El escándalo, por el monto de impuestos evadidos, supera ampliamente casos anteriores.

Sheinbaum ha intentado avanzar contra este flagelo apuntando a oficiales de rango medio. Pero sus estrechos vínculos con AMLO le impiden procesar a la cúpula militar.

Gobernar México nunca ha sido sencillo; pocos lo han logrado con éxito en el último siglo. En su primer año, Sheinbaum enfrentó un entorno geopolítico difícil y desafíos heredados, lo que hace comprensible la falta de avances en los grandes temas. Pero debe empezar a abordarlos, lo que requerirá asumir su mayor reto: salir de la sombra de AMLO.

*Excanciller de México, es profesor en la Universidad de Nueva York y autor de America Through Foreign Eyes (Oxford University Press, 2020).

