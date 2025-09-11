México busca elevar arancel a autos fabricados en Asia hasta en 50%

México está buscando aumentar los aranceles a los automóviles fabricados en Asia hasta un 50%, según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Lo vamos a llevar más alto, porque los precios a los que están llegando a México están por debajo de lo que llamamos precio de referencia”, dijo Ebrard el miércoles en el marco de un evento en el Estado de México. “El objetivo principal es proteger el empleo. Estimamos que alrededor de 320.000 empleos están directamente relacionados con lo que suceda con estos productos”.

Anteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estaba buscando aplicar aranceles a los países que no tienen un acuerdo comercial con México como parte de su programa “Plan México”, cuyo objetivo es impulsar la fabricación local.

La propuesta del gobierno, que forma parte del plan presupuestario para 2026, deberá ser aprobada por el Congreso, donde el partido gobernante cuenta con una cómoda mayoría. Una vez aprobado, el arancel entraría en vigor 30 días después de su publicación en el boletín oficial de México, añadió Ebrard.

