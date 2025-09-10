BBVA, Santander, Banorte y Banamex serán los más afectados por cambio fiscal en México

Los bancos más grandes de México serán los más afectados por un cambio propuesto que eliminaría la deducción fiscal por las contribuciones que realizan al programa nacional de protección de depósitos.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y el Banco Santander SA de España, junto con Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Banamex de Citigroup Inc., serán los más perjudicados por el Paquete Economico 2026 que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a los legisladores el lunes por la noche.

La propuesta “armoniza” la normativa mexicana con la estadounidense, donde los pagos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tampoco son deducibles, según explicó el martes el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en rueda de prensa. Se prevé que el plan recaude al año cerca de 10.000 millones de pesos (US$540 millones), según el gobierno.

BBVA México, Santander México, Banorte y Banamex aportaron alrededor de MX$35.700 millones el año pasado al instituto de protección de depósitos (IPAB). Eso supone más del 60% del total de las aportaciones, según un documento interno del Congreso.

El programa asegura a los depositantes mexicanos hasta unos 3,4 millones de pesos (US$180.000).

BBVA posee alrededor del 22% de los depósitos mexicanos, seguido de Banorte con casi el 13%, Santander con el 12% y Banamex con más del 8%, según datos del regulador de julio. El impacto en las ganancias debería ser moderado, escribió el analista de Citi Brian Flores, en una nota el viernes, pero dijo que el cambio podría abrir la puerta a nuevas subidas de impuestos a los bancos en el futuro.

Citigroup declinó hacer comentarios; los representantes de los otros bancos no respondieron inmediatamente a los mensajes.

