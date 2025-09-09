Los negocios y el fútbol entrecruzados ante la llegada del Mundial 2026: auge de los futbolistas argentinos que invierten en México

El periodista mexicano, Enrique Hernández, estuvo en Canal E y analizó el fenómeno de los futbolistas argentinos que decidieron invertir en México, tanto durante como después de su carrera profesional.

“Se hizo una revisión de estos futbolistas argentinos que han saltado obviamente de la cancha al negocio”, explicó Enrique Hernández. Y agregó: “Entre ellos hay una decena de futbolistas argentinos que en algún momento estuvieron aquí ya sea en activo o que están en activo”.

Cuáles son los ejemplos de jugadores que invierten en México

Luego, manifestó que uno de los ejemplos más recientes es Gonzalo Piovi: “Este futbolista argentino que juega en el Cruz Azul la semana pasada abrió un centro de entrenamiento, un centro de estos donde pues están preparando a los futuros futbolistas en Ciudad de México”.

Otros nombres históricos vinculados a negocios en México son Ricardo La Volpe, Rubén Omar Romano y Norberto Scoponi. “En algún momento también El Rincón Argentino se hizo famoso de la mano de un futbolista de aquella nacionalidad que a finales de los años 1900 pues era un boom en Ciudad de México”, apuntó Hernández.

Sobre los motivos que impulsan a los argentinos a invertir en México, sostuvo: “En gran medida, ellos han estado jugando y han estado trabajando en el fútbol mexicano. Recordemos que México es una tierra de oportunidades para todo tipo de ciudadanos, incluso para los mexicanos”.

El gobierno de México no ofrece facilidades fiscales

El periodista precisó que no existen beneficios fiscales especiales: “Como tal no hay un beneficio que dé el fisco o el servicio de administración tributaria en el gobierno, pues las reglas son iguales para todos”.

Sobre la misma línea, comentó que el atractivo radica en la confianza y en el contexto del Mundial: “Lo más importante es que obviamente por la confianza que hay en México, estos futbolistas argentinos pues han apostado por hacer un negocio o por tener una marca que los identifique”.