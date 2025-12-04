Urios: “La sociedad ve al peronismo como una oposición destructiva”

Luego de la jura de los nuevos diputados, el Congreso exhibe una composición inédita: ningún bloque tiene mayoría y la primera minoría oficialista marcó un quiebre en el tablero político. Para el analista y encuestador Aníbal Urios, el escenario confirma un cambio de época que obliga a todas las fuerzas a negociar para poder avanzar.

Urios sostiene que esta dinámica será determinante durante los próximos meses: “En 2026 todas las miradas van a estar puestas en el Congreso. El Gobierno anunció reformas profundas y la sociedad está demandando resultados concretos. Diputados y senadores van a tener que demostrar si entendieron lo que la gente está pidiendo”.

El peronismo, en crisis y desconectado de la sociedad

La pérdida de la primera minoría en Diputados expuso la fragilidad interna del peronismo. Urios remarca que las fracturas no se explican por un hecho puntual, sino por un proceso prolongado de distancia con la ciudadanía.

Según el consultor:

El peronismo no tomó nota del mensaje de las urnas. Los dirigentes mantienen discursos alejados de los problemas cotidianos. La sociedad percibe al espacio como una oposición destructiva que se opone por sistema. Los saltos de legisladores no sorprenden porque reflejan la falta de cohesión interna.

Urios recuerda que incluso después de la derrota electoral, el peronismo solía reorganizar su discurso y adaptarse rápidamente. Esta vez, afirma, eso no ocurrió.

La demanda social: soluciones, no chicanas

La sesión de jura dejó episodios tensos, discusiones y chicanas que, para Urios, refuerzan el desapego ciudadano: “Todo lo que aleja a la sociedad de la política estuvo presente. Se siguen discutiendo cosas que nada tienen que ver con las urgencias reales”.

En paralelo, las encuestas que maneja su consultora revelan que la ciudadanía tiene expectativas altas sobre el rol del Congreso en esta nueva etapa y espera que la oposición sea responsable y constructiva.

El desafío del 2026

Con un oficialismo fortalecido y sin mayorías absolutas, la dinámica parlamentaria será decisiva. Urios anticipa que el Congreso se convertirá en el eje de la política nacional y que la sociedad observará con atención quiénes acompañan las transformaciones que el país demanda y quiénes quedan del lado del bloqueo.