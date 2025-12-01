Patricia Bullrich deja el ministerio de Seguridad y llega al Congreso: “Va a ese lugar para tener el control del Senado”

El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y explicó la salida de Patricia Bullrich del ministerio de Seguridad, el rol de su sucesora Alejandra Monteoliva y el impacto político que tendrá su llegada al Senado.

Alejandro Gomel detalló que Patricia Bullrich “se va del Ministerio, pero deja su impronta y va a seguir teniendo influencia en el área”, ya que su reemplazante, Alejandra Monteoliva, es “una mujer que viene trabajando en temas de seguridad y viene trabajando con Patricia Bullrich desde hace un tiempo”. Incluso remarcó que Bullrich había exigido designar su sucesora: “Una de las condiciones que había puesto Patricia Bullrich para ser candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires era, justamente, poder ella imponer quién era su sucesora”.

El último anuncio de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad

Tras el acto en Casa Rosada, anticipó que Bullrich dará una conferencia junto a Manuel Adorni para presentar su proyecto de reforma al Código Penal: “Uno de los legados que quiere dejar Patricia Bullrich al irse de aquí de Casa Rosada es los cambios en el Código Penal, especialmente hablando de que no puedan prescribir los delitos de corrupción”.

Gomel explicó la carga simbólica detrás del planteo: “La idea es tratar de equiparar los delitos de lesa humanidad con los delitos graves, gravísimos delitos de corrupción que se han hecho en la Argentina”. Y destacó que este es un nuevo capítulo de “la batalla cultural que da el Gobierno”.

El nuevo rol de Patricia Bullrich en el Senado

Sobre lo que se viene después del 10 de diciembre, sostuvo: “Patricia Bullrich va a ese lugar para tener el control del Senado, que lo perdieron a partir de la pelea irreconciliable que tienen los hermanos Milei con Victoria Villarruel”.

El entrevistado recordó que ya hubo un primer cruce visible durante la jura de los nuevos senadores: “Patricia Bullrich quiso hablar, Victoria Villarruel dijo no, no le dio el uso de la palabra”. Y agregó que Patricia Bullrich “desde su banca y a los gritos se quejaba”.

Luego, manifestó que esto es apenas el comienzo: “Va a venir para largo, los cruces van a estar muy atentos entre la presidenta de la Cámara y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza que va a ser Patricia Bullrich”.