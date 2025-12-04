“Perdemos dinero por no saber sacar porcentajes”: la advertencia del economista Leo Piccioli

En diálogo con Canal E, el economista Leo Piccioli planteó un problema tan simple como extendido: la mayoría de las personas cree saber sacar porcentajes, pero en la práctica comete errores básicos que generan pérdidas económicas. Para ilustrarlo, usó un ejemplo que suele aplicar en sus charlas: un activo sube 40% y luego cae 30%. “Es obvio el resultado. ¿Cuánto ganaste?”, planteó, para luego remarcar: “Perdiste 2%. ¿Ves que no sabemos sacar porcentajes?”.

Piccioli aseguró que esto no es un caso aislado sino un indicador profundo de falta de educación financiera, un déficit que afecta a adolescentes y adultos por igual. “Hay muchos estudios que muestran que la falta de conocimiento financiero nos lleva a cometer errores serios en nuestras finanzas”, señaló.

Un problema estructural: la educación no enseña finanzas

El economista sostuvo que el sistema educativo no brinda herramientas mínimas para entender conceptos como interés compuesto, descuentos, inversiones o manejo del dinero. “En la escuela no se aprende. Soy economista y no lo aprendí en la universidad; lo aprendí de más grande”, expresó.

Según explicó, su propio test —respondido por más de 7.000 personas— muestra que solo el 77% de las respuestas son correctas en promedio, incluso entre profesionales. Por eso decidió publicar su libro Finanzas: lo que no te enseñaron en la escuela, con el objetivo de aportar a la difusión de conocimientos básicos que hoy no están presentes en la enseñanza formal.

Para Piccioli, la raíz del problema es clara:

Se enseña poca matemática aplicada a la vida cotidiana. Los porcentajes se abordan de forma mecánica, sin vínculo con situaciones reales. Los estudiantes carecen de herramientas para comprender descuentos, impuestos o inversiones. Las decisiones financieras quedan libradas a la intuición y no al razonamiento crítico.

La ilusión de los descuentos y las trampas del consumo

Piccioli explicó que la falta de comprensión matemática afecta incluso a compras diarias. “Estamos bombardeados con publicidades que prometen 70% en la segunda unidad, pero cuando se sabe hacer las cuentas es un 35% en total. No te están dando tanto descuento”.

También mencionó que pocos consumidores comprenden que el IVA del 21% equivale al 17% del precio final. “Lo empezamos a ver por la regulación que obliga a desglosar impuestos, pero deberíamos usar la matemática siempre, tenerla a flor de piel”, afirmó.

La falta de educación financiera frena el desarrollo del país

Según Piccioli, la incapacidad de hacer cálculos simples genera un segundo problema: muchos argentinos no invierten por desconocimiento, no solo por desconfianza. “Cuando me dicen ‘no invierto porque es riesgoso’, no saben que hay formas de invertir sin riesgo. Hoy podés invertir desde cualquier lado”, explicó.

Para el economista, la ausencia de educación financiera crea un círculo vicioso: si los ciudadanos no invierten, el país no crece, los ahorros no se multiplican y se refuerza la mirada cortoplacista. “Es una pena que en la Argentina no lo aprovechemos, porque generaría estabilidad”, sostuvo.

Cómo pensar con números: una habilidad esencial

Piccioli advirtió que el problema no es solo económico, sino cognitivo. “La matemática enseña razonamiento crítico. Permite analizar situaciones desde distintos puntos de vista”, explicó. Sin embargo, remarcó que muchos estudiantes llegan a la adultez sin manejar operaciones básicas, lo que luego se traduce en dificultades laborales: desde cotizar un trabajo hasta resolver cálculos simples en tareas cotidianas.

El economista señaló que, aunque el déficit no se perciba de inmediato, sus efectos se amplifican con los años: “Hoy que un chico de 15 no sepa matemática no le hace mucho daño a la sociedad. Pero en 10 años será muy malo, en 20 peor y en 40 ni te cuento”.

Un cambio individual para transformar la economía

Como mensaje final, Piccioli sostuvo que la Argentina solo podrá cambiar si cada ciudadano incorpora conocimientos financieros y modifica su relación con el dinero. “El cambio no va a venir si no cambiamos individualmente”, afirmó.