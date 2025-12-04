El dólar blue cayó en el cierre de este 4 de diciembre y subieron las reservas del Banco Central

El dólar blue cerró a la baja este 4 de diciembre. La divisa paralela cayó $10 precio respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1430 y se compró a $1410.
Dólar MEP
Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.470.
Dólar Contado con Liquidación
Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.510,89.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.911 en promedio.
Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro
La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.911.
Dólar Oficial
El dólar minorista quedó en $1.469,78 según el promedio de los principales bancos, y en el Banco Nación se ubicó en $1.470. El dólar mayorista se ubicó en $1.451,50 por unidad.
Balance del Banco Central
El Banco Central en esta oportunidad no intervino el mercado cambiario. Mientras que, las reservas en aumentaron en 6 millones de dólares. De esta manera cerró la jornada con un total de 41.888 millones de reservas.