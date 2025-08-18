Signature: cómo los modelos chinos redefinen el mercado automotor en Argentina

“Es un error pensar que los autos chinos son de menor calidad. Hoy la percepción cambió por completo, pasamos de la desconfianza a la confianza absoluta”, afirma Edgardo Fernández Favaron, presidente de Signature Motors, concesionaria que desde 2018 representa a las marcas Baic y Foton en Argentina. El titular del concesionario analizó el nuevo escenario del sector: del fin de los prejuicios hacia las marcas chinas a la irrupción de los vehículos eléctricos e híbridos, en un mercado donde el cliente llega cada vez más informado y exigente.

Lo que hace unos años era visto con escepticismo, hoy genera fidelidad de marca: clientes que entregan su primer vehículo chino para recomprar un modelo más moderno. “El nivel de información que maneja el cliente es fabuloso. Viene al salón y nos dice: ‘quiero ver tal modelo’, conoce la ficha técnica y hasta lo comparó con alternativas globales”, describe.

La clave de este cambio estuvo en dos factores: la tecnología (“el auto chino es percibido como el auto tecnológico, tan fácil de usar como un smartphone”) y el soporte postventa. “Nunca tuvimos unidades detenidas por falta de repuestos, incluso en épocas de máxima restricción”, asegura.

China pisa fuerte en Argentina

El fenómeno no es aislado. Con 35% del mercado local de marcas chinas, Baic lidera el segmento, seguida por Foton con 17-18%. En el plano global, la magnitud es contundente: China fabricó 34 millones de autos en el último año, de los cuales 10 millones fueron eléctricos.

“Argentina es parte de esa ola. El usuario empieza a valorar que puede acceder a vehículos modernos, disruptivos, con tecnología de punta, algo impensado hace apenas una década”, destaca Fernández Favaron.

Eléctricos e híbridos en el presente

Lejos de hablar de futuro, el empresario es categórico: “El auto eléctrico es hoy. Si querés comprar uno en Argentina, podés hacerlo”. Entre los modelos más destacados, menciona:

Baic EU5: sedán 100% eléctrico con 400 km de autonomía.

sedán 100% eléctrico con 400 km de autonomía. Baic BJ30: SUV híbrido con 1000 km de autonomía, pensado para la infraestructura local.

SUV híbrido con 1000 km de autonomía, pensado para la infraestructura local. Foton EOMAR: el primer camión eléctrico disponible en el país.

Las ventajas son claras: costos de mantenimiento hasta 7 veces más bajos, cero emisiones y un nivel de confort superior en insonorización y aceleración. La reciente exención impositiva a híbridos y eléctricos (Decreto 49/2025) generó un boom de demanda que ya se refleja en los concesionarios.

Un consumidor que cambió las reglas del juego El comprador argentino ya no llega a “descubrir” el auto en el salón, sino a confirmar la decisión de compra. “El que más sabe hoy es el cliente. Hay que escucharlo más que nunca”, enfatiza.

Si bien aún predomina la experiencia presencial, el directivo proyecta una transición rápida hacia la compra 100% digital, donde los bots y asesores virtuales serán protagonistas. Mientras tanto, Signature Motors implementa un sistema de ventas programadas ante la demanda superior a la oferta, evitando el término “lista de espera” para no generar frustración.

Perspectivas para 2025: optimismo y expansión

Con una proyección de 300 unidades vendidas en 2025 (contra 200 en 2024), Signature Motors se apoya en un mercado en expansión, favorecido por regulaciones impositivas que impulsan el consumo de eléctricos e híbridos.

La red de concesionarios Baic se multiplicó por tres en el país, pasando de 20 a 60, lo que fortalece la confianza del usuario en materia de postventa. Además, se suman lanzamientos que prometen mantener la dinámica: BAIC BJ40 híbrido, la pickup Foton Tunland híbrida y la nueva Mitsubishi L200.

“Lo más interesante es que la competencia entre marcas chinas va a beneficiar al usuario. Se acabó la época en que había que conformarse con un mismo motor de hace 30 años. Hoy hay variedad, tecnología y un nivel de producto global”, resume Fernández Favaron.

