Bancor cumple 10 años liderando el financiamiento de autos en Córdoba con el 50% del mercado

El Banco de Córdoba celebra el décimo aniversario de su línea de financiamiento para la compra de automóviles, consolidando su liderazgo en el sector. Con una participación del 50% del mercado de préstamos para autos en Córdoba, la entidad es la más elegida por quienes adquieren vehículos en las concesionarias adheridas a esta modalidad. Actualmente, la cartera está disponible en 163 puntos de venta en toda la provincia.

Durante el último año, la línea registró un volumen de operaciones por $212 mil millones, lo que significó un incremento del 160% respecto al período anterior. También creció el número de créditos otorgados, que pasó de 6.000 a 16.500, manteniendo un ritmo ascendente pese a las variaciones económicas.

En el marco del 1º Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), la 6° Convención Regional de ACARA y el AutoShow Córdoba 2025, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, anunció que en los próximos días se lanzará una nueva línea de préstamos prendarios para complementar la actual opción a sola firma. “La liquidación online será inmediata, lo que permitirá a los clientes obtener el desembolso en el momento”, destacó.

Actualmente, quienes acceden a este financiamiento pueden gestionar el trámite directamente en la concesionaria y de manera 100% online, sin necesidad de ser clientes del banco. El esquema contempla la posibilidad de financiar hasta el total del valor del vehículo, ya sea nuevo o usado, con plazos de hasta 72 meses y tasas competitivas. Además, se ofrece en pesos o en Uvas y no tiene gastos de otorgamiento.

Con estas características y las mejoras anunciadas, la entidad provincial busca seguir optimizando sus procesos y ampliar su propuesta de valor, en un contexto de fuerte competencia en el mercado automotor cordobés.