BAIC, Jeep y Citroën, protagonistas de la estrategia de crecimiento de Familia Parra

Familia Parra encara 2025 con una estrategia de expansión y diversificación que refuerza su presencia en Córdoba y San Luis, impulsada por un mercado automotor que se proyecta en 650.000 unidades anuales, acompañado por 50.000 autos importados con beneficios impositivos. El grupo combina la incorporación de nuevas marcas, lanzamientos y financiación atractiva con una cultura empresarial basada en la transparencia, la cercanía y el respaldo postventa.

En San Luis, la empresa fue designada concesionario oficial de Jeep y RAM, sumando un nuevo salón de ventas a la postventa que ya gestionaban para estas marcas icónicas del grupo Stellantis. Diego Parra, director ejecutivo, destaca que es un mercado "más chico que el de Córdoba, pero muy parecido en el gusto y la pasión por el auto".

En Córdoba, la compañía afianza su liderazgo con Citroën gracias a modelos como el C3 y el C3 Aircross, respaldados por un plan de ahorro "muy fuerte".

El desembarco de BAIC en Córdoba

Un hito estratégico de este año es la incorporación de BAIC, la primera marca china para el grupo. "Estamos muy contentos. La marca tiene una calidad, terminación y un nivel de producto muy bueno. El cordobés nos ha demostrado mucho interés por la marca", afirma. La elección, explica, responde a que "en China hay 200 marcas de autos, y esta en particular creemos que se va a consolidar muy fuerte en el mercado y por eso decidimos apostar por BAIC".

Parra reconoce que, al principio, tenía dudas sobre el desembarco de autos chinos: "Pensamos que iba a ser un poco más lento, pero la realidad es que el consumidor lo está eligiendo con mucha seguridad y muchos se sorprenden".

En cuanto a las características, destaca que "las marcas chinas son muy tecnológicas y es prácticamente manejar un smartphone. Tienen muchas cosas en las que están más avanzados". El propio fabricante eligió a Familia Parra por "los años que tenemos en el mercado y por nuestro sistema de postventa".

SUV híbrido BAIC BJ30.

Más autos y más financiación

El 2025 se presenta con optimismo luego de un 2024 que "arrancó muy mal con la devaluación", pero que repuntó gracias a un "cambio de expectativas y de humor de la gente" y a la política gubernamental que permitió el ingreso de nuevos modelos, dinamizando un mercado con demanda insatisfecha.

La financiación es otro motor clave: el 70% de las ventas se realiza bajo esta modalidad, con créditos de terminales, Bancor y Banco Nación, este último con préstamos al 38% y hasta 100 millones de pesos. "Este año están mejores que en el segundo cuatrimestre de 2024", señala el ejecutivo.

Entre los modelos más demandados se destaca el SUV híbrido BAIC BJ30, que se comercializa por cupos debido a la alta demanda.

La agenda de lanzamientos para este año incluye el Citroën Basalt, el Fiat Titano, el Citroën C5 Aircross, la RAM Rampage Big Horn y nuevos modelos de motos QJMOTOR como la SRK 600 y la SRV 600, junto a la expansión del segmento de movilidad sustentable con bicicletas eléctricas y monopatines.

Familia Parra destaca que la empresa creció de forma gradual durante casi 40 años, pero que con la segunda generación al frente decidieron dar un paso más, apostando solo por marcas que ofrezcan plena satisfacción al cliente. Aseguran que lo más importante es la atención y el vínculo con las personas, ya que los productos tienden a ser similares y lo que realmente marca la diferencia es la experiencia que el cliente vive.

