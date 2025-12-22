Agua potable: entendimiento entre la Municipalidad y la Cooperativa Horizonte

Luego de casi tres años de debates administrativos y acciones judiciales, la Municipalidad de Córdoba y la Cooperativa Horizonte alcanzaron un acuerdo que garantiza el acceso al agua potable para proyectos de vivienda social. El entendimiento fue formalizado el pasado 18 de diciembre mediante un Acuerdo Transaccional y un acta complementaria rubricada por la Fiscalía.

El acuerdo se apoya en el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano esencial, conforme a los estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como en doctrina específica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en criterios ya consolidados dentro de la Justicia Provincial.

Según lo establecido, el entendimiento permitirá asegurar la provisión de agua potable sin que resulte imprescindible la ejecución de obras públicas de ampliación de la red, un punto clave para destrabar proyectos de vivienda social que se encontraban condicionados por la falta de factibilidad del servicio.

Además de resolver la situación actual, el acuerdo sienta una base jurídica sólida para futuros fraccionamientos destinados a vivienda social, no solo en lo referido al suministro de agua, sino también en relación con otros servicios conexos necesarios para el desarrollo urbano.

En el plano operativo, la Municipalidad se comprometió a agilizar los trámites administrativos, las factibilidades y las aprobaciones requeridas para la continuidad de los programas habitacionales. Desde la Cooperativa destacan que este punto resulta central para garantizar la presentación de nuevos proyectos, la ejecución de obras y la preservación de numerosas fuentes de trabajo vinculadas al sector.

Por último, ambas partes acordaron articular acciones de manera conjunta con el objetivo de encontrar soluciones técnicas y jurídicas que permitan evitar nuevos conflictos y dar previsibilidad a los desarrollos de vivienda social en la ciudad.

El entendimiento marca así un punto de inflexión en una disputa que se extendió durante años y que había puesto en tensión el derecho al acceso al agua, la política habitacional y la planificación urbana en Córdoba.