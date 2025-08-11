Córdoba reúne a PYMES, bancos y SGRs para impulsar el financiamiento

El martes 13 de agosto, la Legislatura de Córdoba no será solo el lugar donde se debaten leyes. Por unas horas, sus pasillos y el auditorio se llenarán de empresarios, banqueros y representantes del mercado de capitales con un objetivo común: acercar el financiamiento a las PYMES y emprendedores.

Desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, más de 20 Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs), 15 bancos y las principales ALIXOs y sociedades de bolsa del país se darán cita en un evento que combina charlas, asesoramiento y una instancia de networking pensada para generar vínculos directos.

“Es una oportunidad única porque en un mismo lugar confluyen SGRs, bancos y agentes para que las PYMES conozcan las múltiples opciones que ofrece el mercado, más allá de un descubierto en cuenta corriente”, cuenta Paula Di Pietro, gerenta de CASFOC, la cámara organizadora.

Inscripciones a Casfoc Córdoba

Inscripción Casfoc Villa María

El encuentro no solo busca explicar las distintas líneas de crédito disponibles, sino también derribar prejuicios y mostrar que el financiamiento puede ser una herramienta estratégica y no un último recurso. Los asistentes podrán saber qué programas existen, cuáles se adaptan mejor a su negocio y qué documentación necesitan para dar el salto hacia un crédito “formal y virtuoso”.

La entrada es libre y la invitación está abierta para todos los sectores. Porque en un contexto donde acceder a fondos puede marcar la diferencia entre frenar o crecer, esta jornada promete ser más que un evento: puede ser el inicio de nuevos negocios y alianzas.

En sus ediciones anteriores, el Día Pyme CASFOG reunió a más de 600 empresas en distintas provincias, consolidándose como un espacio clave para fortalecer la red productiva y ampliar las posibilidades de crecimiento del sector.