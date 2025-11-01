Rusia anunció su "firme apoyo" a Venezuela y cuestionó a Estados Unidos por el uso excesivo de fuerza militar en el Caribe

Este sábado 1 de noviembre, Rusia cuestionó en duros términos a Estados Unidos por el uso excesivo de fuerza militar en sus misiones antidrogas en el Caribe y apoyó a Venezuela. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin, Maria Zakharova, afirmó que estas medidas violan tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional.

La funcionaria agregó que sus palabras cuentan con el apoyo de representantes de varios países e importantes organizaciones internacionales, incluyendo al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Trinidad y Tobago se declaró en "alerta máxima" en medio del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Zakharova remarcó: “Reiteramos nuestro firme apoyo a la autoridad venezolana en sus esfuerzos por defender su soberanía nacional. Abogamos por preservar la región de América Latina y el Caribe como una zona de paz”. La portavoz explicó que hace falta tomar medidas para tranquilizar la situación y lograr soluciones respetando el derecho internacional.

El jueves pasado, la funcionaria dio una rueda de prensa donde dijo cómo respondería Moscú frente a las amenazas de Trump contra Venezuela, aliado de Rusia: “Estamos en contacto con nuestros socios. Estamos preparados para seguir respondiendo adecuadamente a sus peticiones, considerando las amenazas existentes y potenciales”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Cómo empezó el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

El presidente Donald Trump arrancó, a fines del mes de agosto, una campaña contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que, hasta el momento, dejó por lo menos 62 muertos y destruyó 14 barcos y un semisumergible.

Estas acciones se implementaron luego que Washington acusara a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de encabezar carteles de droga. El líder venezolano negó estas denuncias y aseguró que Estados Unidos quiere derrocarlo para quedarse con las riquezas de su país. El 24 de octubre, el mandatario chavista afirmó desde la televisión estatal: “El pueblo estadounidense sabe que su gobierno está inventando una nueva guerra. Ellos prometieron que nunca más se meterían en una guerra, pero se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”.

EE.UU. debate una intervención militar en Venezuela mientras crece la presión sobre el régimen de Maduro

Luego afirmó que Venezuela no entrará al conflicto “con la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe toda dice: ¡no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia!”. Sin embargo, advirtió que mandó instalar “entre 700 a 1000 puntos de defensa de nuestras costas”.

Por su parte, el general Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro de la Defensa, detalló: “Con todos los ejercicios que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado hemos logrado cohesionar toda la FANB junto al pueblo organizado en labores de defensa y acciones integrales que ponen de manifiesto la voluntad unitaria de defender nuestro territorio”.

