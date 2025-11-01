Trinidad y Tobago se declaró en "alerta máxima" en medio del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Este viernes 31 de octubre, Trinidad y Tobago puso en alerta a su Ejército luego de que Venezuela mostrara su malestar por los ejercicios conjuntos que realizó con un buque de guerra de Estados Unidos y su acercamiento al gobierno de Donald Trump. “Alerta máxima: Con efecto inmediato, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) se encuentran en NIVEL DE ALERTA UNO. Todos los miembros deben presentarse en sus respectivas bases”, dice el mensaje que envió las Fuerzas Armadas de Trinidad y Tobago a todos los oficiales.

Y luego agrega: “Se recomienda encarecidamente a todos que realicen los arreglos necesarios con sus familias y hagan todos los preparativos personales necesarios para el confinamiento”. Los efectivos debían estar en sus bases a las 18H00 locales (22H00 GMT) del viernes.

Sudamérica a la vista

La agencia AFP comprobó que esta situación provocó pánico en Puerto España, donde muchas personas se apresuraron a comprar comida y nafta, previniendo que podría desencadenarse un conflicto militar con Venezuela y esto generaría desabastecimiento.

Frente a ese panorama, el gobierno trinitense sacó un comunicando pidiendo calma y afirmando estar “en contacto activo con la embajada de los Estados Unidos de América en Puerto España. Según la información recibida, no hay motivo para que la población se preocupe. Por lo tanto, se invita a todos los ciudadanos a mantener la calma”.

El martes pasado, el Parlamento de Venezuela declaró persona non grata a Kamla Persad-Bissessa, la primera ministra de Trinidad y Tobago, por su acercamiento con Estados Unidos. La mandataria le respondió: "Esto solo continúa con su patrón de intentar intimidar a sus vecinos más pequeños. ¿Por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?".

Cómo afecta el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela a Trinidad y Tobago

El presidente Donald Trump comenzó, a principios de septiembre, una campaña contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental que, hasta ahora, provocó por lo menos 62 muertos y destruyó 14 barcos y un semisumergible.

Cuatro muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente traficaba drogas en el Pacífico

Estas acciones ocurrieron luego que Washington acusara a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de liderar carteles de droga. El líder chavista negó estas denuncias y afirmó que Estados Unidos quiere derrocarlo para poder acceder a las inmensas riquezas de su país.

En ese contexto, esta semana, Trinidad y Tobado recibió la visita, entre el domingo y el jueves, del buque de guerra USS Gravely con el objetivo de realizar ejercicios conjuntos con Estados Unidos. Venezuela consideró este hecho una “provocación militar” y así lo denunció.

Cuando un periodista le preguntó si estaba organizando una ofensiva contra el país de Maduro, Trump se limitó a responder con un cortante "no". Luego, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dio el mismo mensaje, contestando a un artículo del diario Miami Herald que afirmaba que las fuerzas militares de Washington ya estaban preparadas para atacar Venezuela.

En su cuenta oficial de X, el funcionario escribió: "Sus 'fuentes', que dicen tener 'conocimiento de la situación', los engañaron para que escribieran una noticia falsa". Sin embargo, quince días atrás, Trump dijo que había autorizado operaciones clandestinas de la CIA en el país de Hugo Chávez.

