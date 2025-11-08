Tras sufrir acoso sexual, la presidenta de México lanza un plan contra abusadores

El gobierno de Claudia Sheinbaum se vio sacudido esta semana por el insólito acoso sexual que sufrió la presidenta en plena calle y decidió enfrentar la crisis de violencia de género con una revisión completa de las leyes sobre abuso en los 32 estados.

La Secretaría de las Mujeres, por orden de la mandataria, emitió un comunicado donde llamó a no naturalizar las situaciones de invasión del espacio personal y del cuerpo de las mujeres sin su consentimiento, y lanzó un plan para impulsar las denuncias y sancionar con penas de cárcel el “abuso sexual” en todo México,

Sheinbaum, doctora en ingeniería energética de 63 años y primera presidenta en la historia del país, fue víctima esta semana de una agresión de carácter sexual por parte de un hombre durante una caminata por el centro histórico de la capital.

Cuando caminaba hablando con la gente que se le cruzaba, un hombre se le acercó, le besó el cuello y la tocó sin que ella –que se mostró confundida por la situación– pudiera reaccionar. Tampoco pudo hacer nada el equipo de seguridad, lo que disparó la polémica. Al día siguiente, la mandataria denunció formalmente al agresor, que fue detenido por la policía y ahora será juzgado.

Violencia machista. En México, el Código Penal tipifica que el contacto físico no consentido es un delito de acoso sexual, y el artículo 260 lo castiga con hasta diez años de prisión y 200 días de multa. Sin embargo, en algunos estados el abuso sexual –delito del que fue víctima la presidenta– no figura con ese nombre o carece de agravantes, como la violencia física, la relación de poder o la minoría de edad de la víctima.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, dijo que se buscará que el delito se considere grave en todo el territorio nacional y que la denuncia sea más ágil. “La instrucción de la presidenta es clara: lograr que las sanciones sean contundentes y que las mujeres sepan que pueden denunciar”, señaló.

El caso no deja de resonar en un país donde la violencia machista atraviesa la vida cotidiana. Según datos de ONU Mujeres, más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En tanto, solo entre 2021 y 2022, los Centros de Justicia para las Mujeres atendieron más de 1,3 millones de incidentes relacionados con agresiones domésticas o de pareja.

Al día siguiente del incidente, durante la conferencia matinal a las que asiste la presidenta, la secretaria de las Mujeres reveló un dato actualizado: en lo que va de 2025 se registraron 25.070 denuncias por abuso sexual en México.

Sheinbaum resignificó la situación que vivió luego de ver las imágenes y decidió actuar legalmente. Según especialistas una mujer que vive acoso o abuso sexual muchas veces no denuncia, debido a que el proceso judicial es largo, complejo y revictimizante.

Esta situación contribuye a que exista un subregistro de casos y a que miles de agresiones queden impunes. “Por eso es tan importante la campaña que lanzamos: que las mujeres denuncien, para poder acompañarlas”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional. La denuncia de la primera mujer mandataria en la historia de México fue leída como una señal de que la violencia sexual no distingue jerarquías. “Si esto le pasa a la presidenta, ¿qué queda para el resto?”, se repitió en redes sociales.

Además de la homologación de las penas a nivel federal, el gobierno anunció una campaña nacional con foco en los hombres, para promover un cambio cultural en las relaciones de género. “Necesitamos construir nuevas formas de respeto e igualdad”, subrayó Hernández.