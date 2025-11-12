Tensión y detenidos en la marcha de jubilados: entre los demorados está el padre Paco Olveira

El centro porteño volvió a ser escenario de tensión. La protesta habitual que los jubilados realizan cada miércoles frente al Congreso registró nuevos enfrentamientos con la Policía Federal, que desplegó un fuerte operativo en la zona. La situación escaló cuando los manifestantes intentaron bajar de la vereda para continuar su caminata por la calle.

El saldo inmediato de los forcejeos fue de al menos dos personas demoradas por resistencia a la autoridad. Las cámaras de televisión presentes en el lugar captaron el momento en que detenían al padre Paco Olveira, un sacerdote conocido por participar activamente en este tipo de movilizaciones.

Según las primeras reconstrucciones, la Policía Federal impidió que los manifestantes bajaran a la calzada en aplicación del protocolo antipiquete, lo que generó el conflicto. "Exigimos hablar con los responsables. Solo venimos a orar", explicó uno de los pastores que acompañaba la protesta, quien aseguró que Olveira solo "se acercó a hablar" con otros jubilados para sumarlos al espacio de oración.

No es el primer cruce de Olveira con las fuerzas de seguridad. Hace solo unos meses, el sacerdote también fue detenido y liberado horas después en una protesta similar. En esa ocasión, denunció en diálogo con Crónica: "No me detuvieron porque soy cura. Tengo una herida en la cabeza". Durante los incidentes de hoy, otros manifestantes gritaron "Son unos animales" a los efectivos.

El operativo de seguridad mantuvo un fuerte vallado en los alrededores del palacio legislativo, cortando la intersección de Rivadavia e Yrigoyen con Callao para evitar el bloqueo de la avenida Entre Ríos.

El reclamo de fondo, que se repite periódicamente cada miércoles, es la exigencia de las agrupaciones de jubilados de una mejora urgente en los haberes que perciben.

El contexto del reclamo: los números de noviembre

El reclamo de los jubilados se da en un contexto donde la ANSES acaba de oficializar los montos para noviembre, a través de las resoluciones 338 y 339. La actualización, basada en la fórmula del Índice de Precios al Consumidor, arrojó un incremento de solo el 2,1%.

Con este ajuste automático, el haber mínimo pasará a ser de $333.058,39. A esta cifra se le suma el bono extraordinario de $70.000, que fue confirmado días atrás por el Gobierno.

Sin embargo, el bono no es universal y tiene un tope. La normativa establece que quienes cobren la mínima recibirán dicho dinero completo. Pero aquellos que superen ese monto y estén por debajo de $403.150, recibirán un refuerzo parcial sólo hasta alcanzar ese techo.

Este bono de $70.000 se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024. La actualización del 2,1% también llevó el haber máximo a $2.241.349,35 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $266.468,31 (que, al sumarle el bono, llega a $336.468,31).

