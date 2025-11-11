Eugenio Semino: “Los jubilados están trabajando porque la jubilación ya no alcanza para vivir”

En diálogo con Canal E, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, alertó sobre el deterioro de las jubilaciones y afirmó que cada vez más adultos mayores deben volver a trabajar para sobrevivir.

Jubilaciones que no alcanzan y jubilados que vuelven al trabajo

“La jubilación concebida como jubileo ya no es tal”, señaló Semino, quien detalló que actualmente “5 millones de jubilados y pensionados cobran entre 390.000 y 400.000 pesos por mes, cuando la canasta básica con vivienda supera 1.400.000 pesos”.

Según explicó, la tasa de sustitución —la diferencia entre el último sueldo y el primer haber jubilatorio— es apenas del 50%. “Si ganaba 1.000 como activo, al mes siguiente va a cobrar 500”, ejemplificó.

El defensor contó que muchos adultos mayores buscan evitar jubilarse, porque saben que el ingreso que percibirán será insuficiente. “Hoy la persona de 65 años tiene por delante 20 o 25 años más de vida con calidad, pero desde lo económico se le aplica un rifle sanitario”, dijo con crudeza.

Un dato alarmante ilustra la situación: “En 2024, el 53% de los empleos fueron ocupados por jubilados”, advirtió. Según Semino, esto genera una “distorsión monumental”, ya que los adultos mayores aceptan salarios bajos y condiciones precarias, desplazando a los jóvenes del mercado formal.

“Desde 2011 la Argentina no genera nuevos empleos formales”, agregó, y subrayó que el país necesita una reforma previsional que contemple los cambios productivos globales: la inteligencia artificial y la longevidad.

Un sistema que necesita reforma integral y acción social urgente

Consultado sobre la vinculación entre las reformas laboral, fiscal y previsional, Semino fue categórico: “No se pueden tratar por separado; están íntimamente ligadas”. Aseguró que el sistema previsional actual se financia en gran parte con impuestos regresivos. “El IVA pone el 11% mensual para el financiamiento previsional, por eso todo debe discutirse en un solo paquete”, explicó.

Criticó la fragmentación de los debates: “Las negociaciones parciales generan Frankenstein que no resuelven los problemas estructurales”, sostuvo, reclamando un abordaje técnico e interdisciplinario.

La situación cotidiana de los jubilados, sin embargo, exige medidas inmediatas. “Cuando vemos los aumentos, hablamos de 6.500 pesos más, es decir, dos cafés para quien no puede preparar un puchero”, graficó Semino.

Desde la Defensoría, indicó que atienden entre 200 y 400 casos por día de adultos mayores que no pueden cubrir sus necesidades básicas. “Muchos no pueden comprar medicamentos ni pagar expensas; incluso miles viven en pensiones que les cuestan entre 200.000 y 250.000 pesos”, denunció.

Para el especialista, la crisis previsional no solo afecta a los jubilados actuales, sino también al futuro laboral de los jóvenes. “Esto no es un problema solo de los adultos mayores; también lo es de los que vienen en camino”, enfatizó.

Finalmente, pidió “grandes acuerdos políticos de cara a la sociedad” para reconstruir un sistema de seguridad social sustentable y justo.