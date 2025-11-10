PAMI: la clave para asegurar la entrega de pañales gratuitos en tu domicilio

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) busca simplificar la vida de sus afiliados con un servicio esencial: la entrega de pañales gratuitos a domicilio. Este beneficio mensual garantiza 90 unidades de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) sin necesidad de intermediarios.

El Gobierno prepara cambios en el PAMI para 2026: licitaciones, ahorro en medicamentos y más controles

Para miles de familias, la llegada del paquete a la puerta de casa es un alivio económico y logístico. PAMI ha optado por el envío directo para asegurar que la provisión mensual llegue sin complicaciones a cada beneficiario, gracias a una distribución coordinada con Urbano Express.

A pesar de la comodidad del sistema puerta a puerta, los afiliados deben estar atentos a un detalle crucial para no interrumpir el servicio. Mantener la prestación activa requiere un paso periódico, pero muy sencillo, que depende exclusivamente del médico de cabecera.

¿Cada cuánto tiempo se debe renovar la solicitud de Pañales Gratuitos de PAMI?

La clave para la continuidad del beneficio es la renovación de la orden médica cada seis meses. El afiliado debe solicitarle a su médico de cabecera que emita una nueva Orden Médica Electrónica (OME). No hace falta presentar una receta electrónica, lo que agiliza el proceso.

PAMI lanzó un botón de emergencia en su app: cómo funciona y por qué pocos afiliados lo usan

Es fundamental recordar este plazo semestral. Por ejemplo, si un afiliado comenzó a recibir los pañales en junio, deberá tramitar su OME antes del 30 de noviembre para evitar interrupciones en la entrega mensual. Quienes se sumaron más tarde, renuevan a los seis meses de su ingreso.

Si bien la dotación estándar es de 90 unidades al mes, PAMI evalúa peticiones de mayores cantidades a nivel central, según las necesidades específicas del afiliado. Al momento de la entrega, cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el paquete en el domicilio.La obra social hace un llamado a la precaución: ni el personal de PAMI ni el repartidor solicitarán jamás datos personales o bancarios. Ante cualquier duda o problema con el envío, se recomienda comunicarse de inmediato al 138, PAMI Escucha y Responde.