La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura total de medicamentos en todo el país

El juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, dispuso que el PAMI restituya la cobertura del 100% en medicamentos para todos sus afiliados. La medida tiene alcance nacional y responde a un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que denunció un recorte en el acceso al programa “Vivir Mejor”, implementado en 2020.

PAMI refuerza la cobertura oncológica: cómo acceder al plan que cubre el 100% de los medicamentos

La resolución judicial suspende dos disposiciones del organismo, emitidas en 2024, que habían limitado el beneficio a los jubilados que cumplieran con ciertos requisitos de ingresos y patrimonio. Según el fallo, esas condiciones “imponían una carga irrazonable y desproporcionada” sobre los beneficiarios.

Qué cambia con el fallo

A partir de esta decisión, el PAMI deberá volver a entregar los medicamentos esenciales del vademécum oficial sin exigir comprobantes socioeconómicos. El juez Quirós remarcó que el Estado cuenta con herramientas propias para verificar la situación de cada afiliado, sin necesidad de imponer trámites adicionales.

La medida impacta en más de cinco millones de personas mayores que dependen de la obra social estatal, muchas de las cuales habían quedado excluidas del beneficio por las restricciones impuestas el año pasado.

El PAMI deberá restituir los medicamentos esenciales a todos sus afiliados de Argentina por orden de la Justicia

La APDH celebró la resolución y afirmó que “marca un precedente en defensa de los derechos sociales de los jubilados y pensionados”. Además, sostuvo que la decisión “frena el retroceso en materia de acceso a la salud” y restituye un derecho garantizado desde hace más de una década.

Antecedentes y alcance nacional

Durante 2024, distintas asociaciones de jubilados presentaron demandas colectivas en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta y Buenos Aires, denunciando la pérdida de cobertura total. Con esta nueva disposición, el juez Quirós unifica el tratamiento judicial del caso y extiende los efectos del fallo a todo el territorio argentino.

El programa “Vivir Mejor”, creado en 2020, garantiza la entrega gratuita de medicamentos esenciales para patologías crónicas y de alto costo. Las modificaciones implementadas por el PAMI el año pasado habían introducido criterios de exclusión que, según las organizaciones sociales, vulneraban el principio de igualdad.

PAMI advierte sobre nuevas estafas digitales contra jubilados y pensionados

El organismo dirigido por Esteban Leguízamo tiene diez días para presentar un informe ante el juzgado. Se prevé que apelará la medida, aunque la apelación será con efecto devolutivo, lo que significa que el fallo debe cumplirse de inmediato, incluso mientras se revisa en instancias superiores.

La Cámara Federal de Mendoza ya había sancionado al PAMI en causas anteriores por incumplir medidas cautelares similares, incluyendo multas diarias contra la institución y sus funcionarios.