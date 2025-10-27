PAMI advierte sobre nuevas estafas digitales contra jubilados y pensionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, emitió una nueva alerta por una serie de estafas virtuales que utilizan su nombre para engañar a jubilados, pensionados y familiares de afiliados.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados del organismo, ofrecen falsos beneficios o actualizaciones de datos, y buscan obtener información personal o bancaria. En la mayoría de los casos, las víctimas terminan sufriendo robos de dinero o acceso indebido a sus cuentas.

Aumentan las denuncias por estafas que usan el nombre de PAMI

En los últimos meses, se registró un incremento sostenido de denuncias de jubilados que recibieron llamadas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos falsos, donde supuestos representantes del PAMI les pedían verificar sus datos o acceder a nuevos beneficios médicos o económicos.

El organismo aclaró en un comunicado que no cuenta con intermediarios, no cobra por sus servicios y no solicita información personal o financiera a través de ningún canal digital. “PAMI jamás pedirá claves bancarias ni contraseñas. Todas las gestiones se realizan exclusivamente por los canales oficiales”, destacó la entidad.

La advertencia se enmarca en un contexto preocupante: según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), durante el primer semestre de 2025 se reportaron más de 17.000 incidentes digitales, una cifra récord impulsada por fraudes telefónicos y suplantaciones de identidad.

Cómo operan los estafadores que imitan al PAMI

La modalidad más frecuente es el “phishing”, una técnica en la que los delincuentes se hacen pasar por instituciones oficiales mediante mensajes o sitios falsos.

Generalmente, los afiliados reciben un mensaje con frases como “actualice sus datos”, “verifique su cuenta de Mi PAMI”, o “reciba un bono exclusivo”, acompañado de un enlace. Si la persona hace clic o ingresa información, los estafadores acceden a sus claves o instalan programas espía.

También se detectaron llamadas telefónicas en las que los estafadores fingen ser del área de atención al afiliado y solicitan número de cuenta o token bancario, lo que permite transferir fondos en segundos.“Los ciberdelincuentes buscan generar confianza imitando la identidad institucional. Incluso usan imágenes del logo de PAMI y nombres de programas reales”, explicó un especialista en ciberseguridad consultado por Perfil.

Canales oficiales y medidas de prevención

PAMI recordó que todos sus canales oficiales cuentan con verificación y protocolos de seguridad:

- Sitio web: www.pami.org.ar

- Teléfono gratuito: 138 (PAMI Escucha y Responde)

- Aplicación móvil: Mi PAMI, disponible únicamente en Google Play Store y App Store

- Redes sociales verificadas con tilde azul

El organismo aconseja evitar ingresar a sitios web a través de enlaces enviados por WhatsApp, SMS o correos electrónicos, y recomienda tipear manualmente la dirección en el navegador.

Qué hacer si sospechás una estafa

Ante un intento de fraude, PAMI recomienda seguir estos pasos:

No brindar datos personales, contraseñas ni información bancaria. Cortar inmediatamente la comunicación. Contactar al 138 o ingresar al sitio oficial para reportar el caso. Denunciar el hecho ante la UFECI o la comisaría más cercana. Si ya se compartieron datos, cambiar las contraseñas y avisar al banco para bloquear operaciones.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) también dispone del correo [email protected], donde los ciudadanos pueden reportar intentos de estafas digitales.

