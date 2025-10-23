Nuevo beneficio de PAMI: cómo pedir el subsidio para contratar un cuidador domiciliario

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en marcha un subsidio para auxiliar domiciliario, un beneficio económico destinado a cubrir parcialmente los costos del servicio de cuidado en el hogar. La medida busca acompañar a las personas mayores que atraviesan situaciones de dependencia funcional o limitaciones psicofísicas, especialmente aquellas que no cuentan con una red de contención familiar o social.

El subsidio para auxiliar domiciliario es una prestación que otorga PAMI con el fin de garantizar la permanencia del adulto mayor en su entorno habitual, evitando internaciones innecesarias o institucionalizaciones.

A través de este beneficio, los afiliados pueden acceder a un aporte económico mensual destinado a cubrir parte de los honorarios de un cuidador domiciliario, figura clave para asistir en tareas cotidianas como la higiene, la alimentación, la movilidad o la administración de medicamentos.

Este subsidio no cubre la totalidad del servicio, pero alivia de manera significativa el gasto que muchas familias deben afrontar para brindar una atención adecuada en casa.

Requisitos para acceder al beneficio

PAMI estableció una serie de condiciones que deben cumplirse para poder acceder al subsidio. Los requisitos principales son:

Ser afiliado o afiliada de PAMI. Presentar limitaciones funcionales o psicofísicas comprobables, que impidan realizar actividades de manera autónoma. No contar con una red de apoyo efectiva, ya sea familiar o comunitaria. Someterse a la evaluación del equipo social de PAMI, que verificará la necesidad de asistencia domiciliaria y la capacidad del entorno para brindar acompañamiento.

El otorgamiento del subsidio depende de esta evaluación profesional, que determina la urgencia y el tipo de asistencia que requiere cada caso.

Cómo solicitar la ayuda económica de PAMI

El trámite puede realizarse de manera online, presencial o a través de la app Mi PAMI.

En línea:

- Ingresar al sitio oficial www.pami.org.ar y acceder a la sección “Subsidio para auxiliar domiciliario”.

- Completar el formulario con los datos personales del afiliado y del cuidador.

- Adjuntar la documentación requerida en formato digital.

Por la app Mi PAMI:

​- Descargar la aplicación gratuita disponible para Android y iOS.

- Iniciar sesión con usuario y contraseña, seleccionar la opción de trámites y buscar “Subsidio para auxiliar domiciliario”.

De forma presencial:

​- Acercarse a la agencia de PAMI más cercana con turno previo.

- El trámite también puede ser iniciado por un familiar, apoderado o representante legal del afiliado.

Documentación necesaria para el trámite

Para iniciar la gestión, es indispensable reunir la siguiente documentación:

- Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado.

- Credencial de afiliación o último recibo de cobro.

- Informe médico actualizado, donde se detalle el diagnóstico y la necesidad de cuidado permanente.

- Consentimiento informado firmado.

- Nota de solicitud completada con los datos del afiliado y del cuidador domiciliario propuesto.

Una vez presentada la documentación, el expediente será evaluado por el equipo social de PAMI. Si la solicitud es aprobada, el beneficiario recibirá el subsidio de manera mensual, directamente en su cuenta bancaria.

Qué tareas realiza el cuidador domiciliario

El rol del cuidador domiciliario es fundamental dentro del sistema de atención a las personas mayores. Sus principales funciones incluyen:

- Brindar acompañamiento físico, emocional y social al adulto mayor.

- Asistir en la higiene personal, la movilidad y la alimentación.

- Controlar la toma de medicación y el cumplimiento de rutinas médicas.

- Realizar tareas domésticas básicas, como limpieza, organización y preparación de comidas simples.

El objetivo del programa es garantizar un entorno seguro, confortable y humano para quienes necesitan ayuda diaria pero desean continuar viviendo en sus hogares.

Cómo saber si el trámite fue aprobado

Luego de presentar la solicitud, PAMI realiza una evaluación integral del caso a través de su equipo interdisciplinario. Si el pedido es aprobado, el beneficiario recibirá una notificación con los detalles del subsidio y la fecha del primer pago.

En caso de que la solicitud sea rechazada, el afiliado o su apoderado pueden presentar un reclamo o ampliar la información médica o social para una nueva evaluación.

lv / lr