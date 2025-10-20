Recetas PAMI octubre 2025: cuáles están vigentes y cómo consultarlas desde la app

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa fortaleciendo su sistema de atención digital con la receta electrónica como protagonista. Con más de cinco millones de afiliados en todo el país, la obra social de los jubilados busca agilizar los trámites, evitar demoras en farmacias y ofrecer un servicio más accesible a través de herramientas tecnológicas.

PAMI abrió la inscripción a los cursos gratuitos de UPAMI: cuáles son y cómo anotarse

Desde octubre de 2025, PAMI mantiene dos tipos de recetas válidas para el retiro de medicamentos en su red: la electrónica (blanca) y la manual (celeste). Ambas permiten acceder a los tratamientos, aunque con condiciones distintas.

Actualmente, PAMI reconoce dos tipos de recetas válidas para la compra o retiro de medicamentos:

- Receta electrónica (blanca): es completamente digital y se carga directamente en el sistema por el médico. El afiliado solo necesita presentar su DNI y credencial de PAMI para retirar el medicamento en la farmacia.

- Receta manual (celeste): sigue siendo válida, pero debe estar activada en el sistema por el médico. Si la receta no fue cargada digitalmente, la farmacia no podrá dispensar el medicamento.

Este modelo dual permite garantizar el acceso a los tratamientos tanto en consultorios con herramientas digitales como en aquellos que aún utilizan formatos tradicionales.

PAMI ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo acceder al beneficio

Cómo consultar recetas desde la app “Mi PAMI”

La aplicación “Mi PAMI”, permite acceder en cualquier momento a las prescripciones activas y verificar datos como la dosis, la fecha de emisión y el vencimiento.

El procedimiento es sencillo:

Descargar la app Mi PAMI desde la tienda de aplicaciones del celular (es gratuita). Registrarse con el DNI, el sexo consignado en el documento y el número de trámite del último ejemplar. Ingresar a la sección “Recetas y órdenes médicas” y luego seleccionar “Recetas”. Consultar el listado con todas las prescripciones activas y su estado actual.

Esta herramienta evita confusiones y traslados innecesarios a la farmacia, además de permitir un control más ordenado de los tratamientos.

Para ciertos tratamientos complejos, como los oncológicos, antirretrovirales o psicofármacos, el sistema combina lo digital con el papel. En estos casos, el médico debe cargar la receta electrónicamente, pero también entregar una versión impresa con su firma manuscrita y sello profesional. Este doble requisito garantiza un control más estricto sobre medicamentos de alto impacto y permite un seguimiento adecuado de cada paciente.

Denuncias de corrupción en PAMI: "Los jubilados se están quedando sin atención médica"

Vigencia de las recetas: el plazo que hay que tener en cuenta

Todas las recetas emitidas por PAMI —ya sean electrónicas o manuales— tienen una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de emisión. Una vez cumplido ese plazo, la receta pierde validez y no puede utilizarse para retirar medicamentos.

En algunos casos, los médicos pueden emitir recetas postdatadas, es decir, con una fecha futura de inicio del tratamiento. En esos casos, el conteo de los 30 días comienza a partir de la fecha indicada y no desde la emisión.

Si una receta vence, el afiliado debe solicitar un nuevo turno para obtener una nueva prescripción. En casos de urgencia, cuando no sea posible acceder rápidamente a un médico, PAMI ofrece la posibilidad de gestionar una transcripción a través de sus agencias locales, realizada por un profesional de la obra social.

lv/ lr