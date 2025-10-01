PAMI oficializó las credenciales vigentes para octubre 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció cuáles son las credenciales que estarán vigentes a partir de octubre de 2025. Este documento es indispensable para que los afiliados puedan gestionar todas las prestaciones y servicios de la obra social sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Con más de 5 millones de beneficiarios en todo el país, PAMI es la principal obra social pública para adultos mayores. Su credencial habilita el acceso a medicamentos gratuitos con cobertura del 100% en farmacias adheridas, turnos médicos en centros de salud exclusivos, programas de prevención y cursos universitarios. Además, permite realizar trámites presenciales o en línea y solicitar asistencia en agencias.

Cómo obtener la credencial digital desde Mi PAMI

En los últimos años, el organismo incorporó distintos formatos para facilitar el acceso y adaptarse a los nuevos canales digitales. Entre ellos, la credencial digital disponible en la aplicación oficial Mi PAMI se consolidó como la opción más práctica.

1. Descargá la app en Google Play Store (Android) o App Store (iPhone).

2. Registrate con DNI y correo electrónico válido o iniciá sesión si ya tenés cuenta.

3. La credencial estará disponible en la pantalla principal: se puede mostrar en farmacias y consultorios, o descargar en formato imagen o PDF.

4. Verificá que incluya el código QR, clave para validar su autenticidad.

Todas las credenciales válidas en octubre 2025

Según lo informado por la entidad, durante octubre estarán vigentes las siguientes credenciales:

- Credencial provisoria con QR: descargable desde la web oficial de PAMI. Si tenés una versión sin QR, debés volver a generarla.

- Credencial provisoria ticket: puede imprimirse en las terminales de autogestión ubicadas en las Unidades de Gestión Local (UGL).

- Credencial plástica: aunque ya no se distribuye, quienes la conserven podrán seguir utilizándola para sus trámites y prestaciones.

En caso de contar con una credencial que ya no está vigente, los afiliados pueden descargar la versión actualizada directamente desde la página web de PAMI o desde la aplicación Mi PAMI.

Servicios vinculados a la credencial

- La credencial es la llave de acceso a todos los beneficios que ofrece PAMI. Entre ellos:

- Retiro de medicamentos gratuitos en farmacias adheridas.

- Atención médica en centros de salud y hospitales conveniados.

- Solicitud de turnos y recetas electrónicas.

- Acceso a productos médicos como pañales, con cantidades mensuales preestablecidas.

- Participación en cursos UPAMI en más de 60 universidades nacionales.

Con la confirmación de las credenciales vigentes, PAMI busca garantizar que sus afiliados puedan continuar accediendo de forma segura y ágil a cada una de las prestaciones.

