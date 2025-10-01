ANSES: calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y AUH en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de octubre 2025. Como cada mes, las fechas están organizadas según la terminación del número de documento de los beneficiarios e incluyen los montos actualizados por la fórmula de movilidad, además de los refuerzos vigentes para los haberes mínimos.

ANSES publicó todas las fechas de pago de octubre 2025: Atención jubilados y pensionados

Los pagos se realizarán entre el 8 y el 28 de octubre, dependiendo de la prestación. A su vez, los titulares pueden consultar los recibos y montos desde el inicio del calendario en la plataforma mi ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 9/10

Documentos terminados en 3: 13/10

Documentos terminados en 4: 14/10

Documentos terminados en 5: 15/10

Documentos terminados en 6: 16/10

Documentos terminados en 7: 17/10

Documentos terminados en 8: 20/10

Documentos terminados en 9: 21/10

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22/10

Documentos terminados en 2 y 3: 23/10

Documentos terminados en 4 y 5: 24/10

Documentos terminados en 6 y 7: 27/10

Documentos terminados en 8 y 9: 28/10

Asignaciones familiares y AUH

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) percibirán sus haberes en las mismas fechas que las jubilaciones mínimas, entre el 8 y el 21 de octubre, según la terminación del DNI.

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 9/10

Documentos terminados en 1: 13/10

Documentos terminados en 2: 14/10

Documentos terminados en 3: 15/10

Documentos terminados en 4: 16/10

Documentos terminados en 5: 17/10

Documentos terminados en 6: 20/10

Documentos terminados en 7: 21/10

Documentos terminados en 8: 22/10

Documentos terminados en 9: 23/10

Prenatal y Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 9/10

Documentos terminados en 2 y 3: 13/10

Documentos terminados en 4 y 5: 14/10

Documentos terminados en 6 y 7: 15/10

Documentos terminados en 8 y 9: 16/10

La Asignación por Maternidad se transfiere en el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

- Todos los documentos, primera quincena: del 9/10 al 10/11

- Todos los documentos, segunda quincena: del 20/10 al 10/11

Pensiones No Contributivas

- Documentos terminados en 0 y 1: 8/10

- Documentos terminados en 2 y 3: 8/10

- Documentos terminados en 4 y 5: 9/10

- Documentos terminados en 6 y 7: 9/10

- Documentos terminados en 8 y 9: 9/10

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán habilitadas entre el 8/10 y el 10/11 para todas las terminaciones de DNI.

Seguro de Desempleo

Plan 1

- Documentos terminados en 0 y 1: 21/10

- Documentos terminados en 2 y 3: 22/10

- Documentos terminados en 4 y 5: 23/10

- Documentos terminados en 6 y 7: 24/10

- Documentos terminados en 8 y 9: 27/10

Plan 2

- Todos los documentos: del 1/10 al 10/10

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden acceder a la sección “Fecha y lugar de cobro” en la web oficial www.anses.gob.ar, ingresando su número de CUIL. Allí se detallan las fechas y los bancos habilitados para cada prestación, con información actualizada en cada liquidación mensual.

De esta manera, ANSES busca garantizar un cronograma ordenado de pagos y mayor previsibilidad para jubilados, pensionados y titulares de planes sociales.

