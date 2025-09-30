En octubre de 2025, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben un aumento del 1,87% en sus haberes, correspondiente a la actualización mensual por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue del 1,9%.

Este ajuste eleva la jubilación mínima a $326.266,36. A ese monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios, por lo que el ingreso total para quienes perciben la mínima asciende a $396.266,36.

Montos actualizados en octubre 2025

- Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

- Jubilación máxima: $2.195.463,70

- PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

- PNC (Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez): $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

El bono se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran la mínima, la PUAM o las PNC. Para quienes perciben ingresos superiores, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $396.266,36.

Bono sin actualización

Aunque el aumento de haberes acompaña la inflación de agosto, el bono extraordinario se mantiene congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Esto implica que, en la práctica, el refuerzo pierde poder adquisitivo frente a la suba de precios.

De esta manera, si bien la jubilación mínima supera los $396.000, el reajuste total mensual queda por debajo del IPC acumulado, lo que refleja una pérdida en el ingreso real de los adultos mayores.

Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI de los beneficiarios y se extienden a lo largo de octubre.

Cómo iniciar el trámite jubilatorio en ANSES

Para quienes buscan acceder a una jubilación, ANSES recuerda que el procedimiento incluye:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social. Verificar los aportes en el historial laboral. Presentar documentación en caso de faltantes (recibos de sueldo, certificaciones de servicios o declaraciones juradas). Completar el formulario 6.18 de solicitud de prestaciones previsionales. Solicitar turno en una oficina de ANSES y presentarse con DNI.

Con este esquema, ANSES busca garantizar la actualización de los haberes, aunque especialistas advierten que el bono sin cambios erosiona la capacidad de compra de jubilados y pensionados frente a la inflación.

