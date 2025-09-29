ANSES anunció el nuevo monto de las Pensiones No Contributivas para octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir de octubre de 2025 las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un aumento del 1,9%, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Jubilaciones ANSES: confirman el monto mínimo y máximo que regirá desde octubre 2025

El incremento alcanza a los titulares de pensiones por invalidez, vejez, madres de siete hijos y a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, continuará el pago del bono de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los beneficiarios con haberes mínimos.

Quiénes pueden acceder a la PNC

Las Pensiones No Contributivas están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad económica que no perciban otras jubilaciones o pensiones, ni cuenten con bienes o ingresos que aseguren su sustento. El trámite puede gestionarse de manera digital en la plataforma Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social.

La normativa vigente establece que los solicitantes no deben tener parientes con obligación legal de alimentos ni encontrarse privados de libertad.

Alerta ANSES: se definió cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en octubre

Cuáles son los requisitos según cada prestación

- Pensión por Invalidez: para argentinos nativos o naturalizados y extranjeros con al menos 10 años de residencia. Se requiere tener menos de 65 años y no recibir otra jubilación.

- Pensión para Madres de Siete Hijos: destinada a mujeres con siete o más hijos, argentinas o extranjeras con 15 años de residencia en el país. No deben contar con ingresos propios ni beneficios previsionales.

- Pensión por Vejez: disponible para personas mayores de 70 años. Los argentinos naturalizados deben acreditar 5 años de residencia y los extranjeros, 40 años.

Sandra Pettovello confirmó beneficios para los jubilados de ANSES

Montos de las PNC en octubre 2025

Con el aumento del 1,9% y el refuerzo económico, los haberes quedarán de la siguiente manera:

- PNC por invalidez o vejez: $228.408,87 + $70.000 de bono = $298.408,87

- PUAM: $261.038,71 + $70.000 de bono = $331.038,71

- PNC madres de siete hijos: $326.298,38 + $70.000 = $396.298,38

- Jubilación mínima: $326.298,38 + $70.000 = $396.298,38

- Jubilación máxima: $2.195.679,22 (sin refuerzo adicional)

De esta manera, ANSES busca mitigar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables, garantizando un refuerzo en los ingresos de más de un millón de beneficiarios en todo el país.

lv / lr