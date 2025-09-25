ANSES: jubilaciones y asignaciones aumentan 1,88% en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 1,88% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirá a partir de octubre de 2025. La actualización quedó establecida a través de las resoluciones 317/2025 y 318/2025 publicadas este jueves en el Boletín Oficial, en línea con la inflación de agosto medida por el Indec.

Beneficios ANSES: qué comercios ofrecen descuentos de hasta 20% para jubilados y pensionados

Con el ajuste, el haber mínimo garantizado ascenderá a $326.298,38, mientras que el máximo alcanzará los $2.195.679,22. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $149.266,62, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $261.038,70.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, se actualizaron las bases imponibles de los aportes al SIPA, que pasarán a un mínimo de $109.897,23 y un tope de $3.571.608,54.

El incremento también alcanzará al régimen de asignaciones familiares. Desde octubre, la asignación por hijo será de $58.631, mientras que en zonas diferenciales como la Patagonia el monto ascenderá a $126.425.

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, el monto general será de $117.252 y en la Patagonia de $152.428. Para los hijos con discapacidad, los valores serán de $381.791 y $496.329, respectivamente.

La importancia de aportar para poder jubilarse

Asimismo, se estableció que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $2.403.613, el grupo pierde el beneficio, aunque el ingreso total no supere el tope máximo.

Montos para monotributistas y regímenes especiales

Los monotributistas también recibirán los nuevos valores:

- Asignación por hijo: $58.631 (categorías bajas), $39.548 (intermedias) y $12.340 (altas).

- Asignación por hijo con discapacidad: $190.902, $135.050 y $85.234, según la categoría.

En el caso de los trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y agropecuarios, el decreto 514/21 establece que el beneficio no podrá ser inferior a la AUH, por lo que se fijó en $117.252, con adicionales por zona.

Calendario ANSES 2025: Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy 22 de septiembre

Ayuda escolar y beneficios para veteranos de guerra

La ayuda escolar anual será de $42.039 en el valor general y de $56.075 en áreas diferenciales. Los veteranos de guerra del Atlántico Sur también percibirán el aumento, con montos que irán de $58.631 a $12.340 por hijo, y de $190.902 a $85.234 por hijo con discapacidad, según los tramos y la zona geográfica.

Actualización mensual por inflación

Desde 2024, la movilidad previsional está regulada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispuso que los haberes se ajusten todos los meses según el índice de inflación del Indec. En esta ocasión, el incremento responde al IPC de agosto, que fue de 1,88%.

LV/LT