La importancia de aportar para poder jubilarse

Desde el año 2004, cuando comenzaron las moratorias previsionales, hasta el mes de marzo del presente año, existieron moratorias regidas por distintas Leyes para poder regularizar o comprar aportes y así completar el requisito de los 30 años exigidos por la Ley para poder jubilarse. Le gente que no cumplía este requisito, se acogía a la moratoria vigente en el momento en el que cumplía la edad, se le descontaba la cuota del haber jubilatorio y accedía al beneficio.

Hoy eso ya no ocurre en la mayoría de los casos, ya que si bien continúa vigente la moratoria de la Ley 24476, llamada “la moratoria barata”, sólo se pueden comprar aportes desde que la persona cumple los 18 años hasta el mes de septiembre de 1993 por lo que, en la mayoría de los casos no alcanza para completar los aportes necesarios.

La nueva edad del porvenir

La persona que aún no haya cumplido la edad -60 años la mujer; 65, el hombre- y se encuentre en el rango de hasta 10 años antes de cumplir la edad requerida, se puede inscribir en la moratoria de la Ley 27705 para regularizar su situación y completar los aportes necesarios al momento de jubilarse. Esta posibilidad está vigente y continúa, en principio, hasta el mes de marzo de 2027.

Una vez llegada esa fecha se terminan las posibilidades de “comprar” aportes y la única oportunidad que vamos a tener de jubilarnos es aportando, por eso el título de esta columna.

Tengamos en cuenta que la edad y el tiempo pasan para todos y el momento de jubilarse siempre llega.

Como decíamos, hoy existe la posibilidad de inscribirse en las moratorias vigentes, empezar a pagar y al cumplir la edad, jubilarse….

Pero esto va a dejar de pasar y las personas mas jóvenes NO se van a jubilar si no aportan o están en blanco. Para los independientes, existe desde el Monotributo Social hasta el responsable inscripto pasando por el monotributo. Los que trabajan en relación de dependencia deben hacerlo en blanco y con aportes. Hoy existen herramientas para que cada uno controle que eso pase.

Todo esto en pos de que cuando cumplan la edad jubilatoria tengan los aportes y así poder acceder a un beneficio y a una obra social. Hay que saber que a medida que pasa el tiempo, disminuyen mucho las ganas, la energía y las posibilidades de que nos contraten para un trabajo o de hacerlo de manera independiente, por lo que es muy importante procurarnos una jubilación para cuando ese momento llegue.

Tampoco descartemos las posibilidades de sufrir una enfermedad, un accidente, o inclusive la muerte. Si alguno de estos imprevistos ocurren y estamos aportando, vamos a tener la facultad de obtener un beneficio y una cobertura social para nosotros o nuestra familia.

*Asesoría previsional gratuita en el Centro de Jubilados Barrio Marítimo (Berazategui, Pcia. De Buenos Aires)