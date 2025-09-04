PAMI ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo acceder al beneficio

La obra social de los jubilados mantiene vigente en septiembre su programa de Residencias de Larga Estadía (RLE), que permite a las personas mayores acceder a geriátricos gratuitos. Se trata de un beneficio destinado a afiliados que, por razones de salud, dependencia o ausencia de contención familiar, no pueden continuar viviendo solos.

Las residencias pueden ser propias de PAMI o instituciones conveniadas, y brindan alojamiento, alimentación, atención médica las 24 horas, acompañamiento terapéutico y actividades recreativas, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y digno para quienes necesitan cuidados permanentes.

Quiénes pueden acceder a un geriátrico gratuito de PAMI

Según PAMI, pueden solicitar una plaza los afiliados que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

Personas mayores de 60 años con dependencia total o parcial para actividades básicas (higiene, movilidad, alimentación). Afiliados que no cuenten con familiares que puedan brindar cuidados o supervisión en el hogar. Adultos mayores que, por indicación médica, requieran atención permanente en un entorno especializado.

Cómo inscribirse en las residencias geriátricas de PAMI

El procedimiento comienza con una consulta al médico de cabecera, quien evalúa el estado de salud del afiliado. Si corresponde, lo deriva al equipo interdisciplinario de PAMI, que realiza una evaluación socio-sanitaria en el domicilio. Con un dictamen favorable, se gestiona el ingreso a la residencia, siempre sujeto a la disponibilidad de plazas en la zona.

Modalidades de gestión:

Presencial: en cualquier agencia de PAMI. Telefónica: línea gratuita PAMI Escucha 138. Online: a través de la web oficial pami.org.ar.

Documentación necesaria para acceder a una residencia de PAMI

DNI actualizado. Credencial de afiliación a PAMI. Historia clínica y estudios recientes. Informes médicos complementarios (si los hubiera). Informe social (en caso de intervención de un trabajador social).

Contar con esta documentación completa agiliza el proceso y evita demoras en la asignación de la plaza.