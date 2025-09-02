La advertencia de Marcela Pagano con el Gobierno y el Titanic y la respuesta cuando le preguntaron a quién votará el domingo

La diputada Marcela Pagano está en el centro de la escena política. Desde el Gobierno la acusan de estar detrás de la filtración de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En ese marco, la legisladora estuvo este lunes en el programa Duro de Domar (C5N), donde afirmó que "no están cuidando al Presidente" y aseguró que si el Gobierno no modifica su rumbo "la película termina con algo que se llama Titanic".

Durante la entrevista, la legisladora lanzó duras críticas al entorno presidencial y advirtió: "Yo le pedí al Presidente que tome conciencia, que todavía está a tiempo. Que si se da cuenta que en esta dirección hay un iceberg y acelera, la película termina con algo que se llama Titanic, y no podemos echarle la culpa ni al macrismo ni al kirchnerismo".

Agregó que "este modelo de gobierno está acabado porque está acabado este modelo de gobernanza. No están cuidando al Presidente. Él tiene que estar en la Casa Rosada. Me decepciona el entorno. Me decepciona que todos son fusibles, y al único que hay que cuidar es al Presidente".

Pagano asumió en diciembre de 2024 como diputada de La Libertad Avanza, pero en agosto de 2025, tras un conflicto por la presidencia de la comisión de juicio político, que ella reclamó y Martín Menem le negó, se alejó del oficialismo y conformó el bloque “Coherencia”, junto a Carlos D'Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González.

Ante la consulta si votará por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre, Pagano dijo que no: “Yo soy de provincia, pero ¿qué lista querés que vote? ¿Una lista para que sean todos gatitos de los comercios chinos?. Levantabrazos, no”

Su argumento fue: “Queremos gente formada y pensante, que cuestione. ¿Vos sabes lo que eran las reuniones de bloque? Eran de catarsis. Se comían empanadas y la excusa era charlar de cosas personales. Nunca se habló de política, no se podía discutir ningún proyecto de ley”.

Frente al modo de gobernar de Javier Milei y su hermana Karina, la diputada sostuvo: "Trajeron amenazas y están trayendo el amedrentamiento a todo aquel que piensa diferente. Los nenes de papá que tomaron el control del Gobierno, a esos nenes de papá que yo señalé en una carta pública, le pido por favor al Presidente que se los saque de encima. Son malos consejeros que están llegando a límites que yo nunca vi".

"Los Menem no sé realmente qué mérito tienen para tener semejante lugar, enquistados en el poder. Yo me corro de mi lugar de diputada. Yo nací y voy a morir periodista y con la libertad de expresión no se jode, y contra eso todos los argentinos tenemos que unirnos porque no hay precedentes en la historia de la democracia", señaló.

Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem

También se refirió a las acusaciones en su contra: "Yo no sé qué más habrá. Entiendo que hubo mucho nerviosismo en el Gobierno porque evidentemente se dieron cuenta, y lo dice el propio Adorni, que las cosas salen de adentro de la Casa Rosada. Las cosas salen de adentro de la Casa Rosada y no es contra Marcela Pagano. Incluso hablan de mi pareja".

"Esto es contra lo que representa Marcela Pagano. Una persona que no se arrodilló, que no les dijo todo que sí. Una persona que dijo hasta acá con el autoritarismo, de una persona que no se sometió a votación en la lista: Karina Milei, aconsejada por los Menem", remarcó.

Luego afirmó: "Yo no me resigno a que en algún momento el Presidente se dé cuenta que está siendo arrastrado. Yo trabajé para que este Presidente sea el mejor de la historia. Trabajé en una campaña, dejé un lugar de confort, que es el periodismo, donde encima ganaba más dinero. Milité justamente para que viniera el Gobierno a hacer las cosas de una manera diferente y que los argentinos se pudieran convencer de que no era necesario venir de la política ni ser hija de o hijo de un político para estar en la política".

Javier Milei y Karina Milei

Marcela Pagano aseguró que Martín y Lule Menem reparten cargos en el Estado a cambio de obdiencia política

"Trabajé muchos años en empresas privadas. Entonces es como pretender que el dueño de una multinacional sepa lo que hace su subgerente de ventas. Si cuando compra cinco resmas de papel, se lleva dos a la casa y hacerlo responsable. No. Yo no puedo pretender que el Presidente sepa todo lo que pasa. Si algún ladronzuelo en nombre del Presidente tuvo la mano larga, entonces apártenlo", manifestó.

Pagano también cuestionó: "No entiendo por qué el PAMI y la ANSES están bajo la órbita de un señor llamado Lule Menem. No entiendo por qué la SIDE está bajo la órbita de un asesor, a quien no cuestiono, pero lo que no entiendo es por qué el Jefe de Gabinete tiene una agencia de inteligencia paralela".

"Llamaron a los malos, y esto no es peyorativo. Llamaron a los pesos pesados de la inteligencia. Uno llamó a Stiuso y el otro llamó a José Luis Vila, y los nombro, no tengo miedo y hago responsable al Gobierno de lo que me pase a mí o a mi familia, porque yo recibí amenazas y las tuve que denunciar", afirmó.

En ese sentido, añadió: "Me parece que en la construcción de querer acaparar poder empiezan a haber alianzas que son impensadas y recién yo mencioné a dos personas, no me tiembla el pulso para mencionarlos, Stiuso y José Luis Vila. No tengo nada personal con ellos. Es más, me lo reconoce Guillermo Francos, que lo tiene empleado como jefe de asesores".

El agente de inteligencia Antonio Horacio "Jaime" Stiuso

"Reconozco su idoneidad para hacer lo que saben hacer: inteligencia y contrainteligencia. Pero que alguien me explique para qué los llamaron, que estaban buscando y, además, ¿pensaron que los iban a controlar? Si se están matando entre ellos para ver quién se queda con la SIDE", declaró.

La diputada también habló sobre el reparto de cargos en el Estado: "Te voy a poner ejemplos. Vamos a lo concreto. Viene alguien, un diputado. Entonces les dicen: ‘Mira, trabajá con nosotros. Tenemos 15 cargos en PAMI en tu provincia, te va a servir’. ‘Vos tenés 25, entonces vas a poder hacer política. Meter los tuyos. Familia, amigos, primos’. Yo no juzgo eso, eh? No estoy juzgando. Estoy haciendo una descripción. Ahora, ¿qué pasa? Obediencia debida. Porque cuando te desalineas, hablás, querés tener un reportaje en este canal, por ejemplo, que nadie lo quiere, porque son los malos, entonces ¿qué pasa? ¡Afuera!".

Respecto a quién lleva adelante esas maniobras, la legisladora denunció: "¿Quién lo hacía? Martín Menem con Lule Menem. Los dos repartían los cargos del PAMI y de ANSES de toda la República Argentina. En todas las dependencias regionales metieron a gente para militar. Usaron la vieja receta de la política tradicional. Usaron los cargos públicos para hacer política".

Pagano sostuvo además: "Veo que en el periodismo hablan como si fueran dos bandos. Los Menem versus los Caputo boys. No lo digo en términos peyorativos, sino para que se entienda que no es Santiago Caputo, sino todo lo que la militancia que lo representa y que lo acompaña. Pero hay una tercera parte que nadie ve o nadie habla y me llama mucho la atención, que es la que representa el Jefe de Gabinete y los ministros, que quieren también hacer la suya, hacer su lugar, abrazarse a su lugar".

Finalmente, concluyó: "Guillermo Francos es un elegido de una parte del establishment. Tiene quien lo sostenga. Entonces acá me parece que lo que no se está viendo es que hay es un triángulo, pero de gente que se está matando por ver quién se sostiene en el lugar en el que está o quién acapara más poder".

Marcela Pagano denunció amenazas y coacción

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia este domingo por intimidaciones y coacción. Según consta en la presentación, durante la madrugada del domingo 31 de agosto, a las 2:30, recibió varios mensajes provenientes del número +54 11 2754-2094, identificado con el usuario “Delirious-boy”.

El primer mensaje, a las 2:20, decía: “Batman o Superman”. Luego, a las 2:30 le enviaron: “Ojo Marcela” y agregaron: “Sabemos que viene de tu lado”.

Este lunes, el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó otra denuncia que quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.

El documento, firmado por el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, solicita que se adopten “medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”, que dispongan “la prohibición de difundir, propagar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”.

En el escrito, el Gobierno reclamó allanamientos a los domicilios de los señalados como responsables de la difusión de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo y de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei: los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial; conductores del canal de streaming “Carnaval”. También fueron denunciados Pablo Toviggino, apuntado como propietario del canal; y Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Pagano.

La pareja de Marcela Pagano, Franco Bindi, señalado por el Gobierno como responsable de la filtración de audios de Spagnuolo

La presentación sostiene que los acusados forman parte de una maniobra que busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

La denuncia fue difundida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X. Pocas horas más tarde, el juez Civil y Comercial, extraño para un tipo de causa como esta, Alejandro Marianello dictó una medida que ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios de Karina Milei grabados en Casa Rosada.

El fallo, que despertó críticas por parte de medios de comunicación y organizaciones que defienden la libertad de expresión, respondió a una cautelar pedida por la hermana del Presidente el viernes pasado, luego de la difusión de dos audios.

El magistrado argumentó que la decisión no constituye censura previa, ya que busca resguardar “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” frente a otros registros que, según se esperaba, iban a difundirse en los próximos días.

