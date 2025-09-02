Bullrich niega en vivo haber pedido allanamientos a la prensa, pero queda en evidencia y Novaresio se burla

La ministra Patricia Bullrich protagonizó un vergonzoso episodio este lunes en una entrevista televisiva, al quedar envuelta en una contradicción con la que intentó disimular sin mucho éxito el pedido de allanamiento a los periodistas que difundieron los audios que se le atribuyen a Karina Milei y otros funcionarios por supuestamente participar de un esquema de coimas con la droguería Suizo Argentina. Al ver el video, Luis Novaresio se mostró escandalizado, mientras que Alejandro Fantino se bajó del barco libertario.

La escena sucedió en el programa de Pablo Rossi en A24 cuando el conductor le manifestó a la funcionaria su desacuerdo con el pedido del Ministerio de Seguridad a la Justicia de que allane los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros, por haber hecho públicas las grabaciones. Ante el planteo, Bullrich negó que eso haya sucedido pero Rossi insistió y le leyeron en vivo la presentación judicial que hizo, donde expresamente solicita los allanamientos, quedando expuesta y sin mucha escapatoria.

Al comenzar la interpelación, Rossi manifiestó: “Ellos están en el polo sur y yo en el polo norte en posiciones ideológicas, políticas, periodísticas con los acusados de esta gran conspiración, pero siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios”.

La contraofensiva del Gobierno: Bullrich pidió allanar a periodistas y Karina Milei logró que no difundan sus audios

“No, no, no, nosotros no hemos pedido nada. Le dejo acá la denuncia”, le respondió rotundamente Bullrich y amagó alcanzarle una carpeta con la presentación. “Nosotros hemos pedido que la Justicia determine las medidas procesales para que cese el delito…”, agrega la funcionaria, pero rápidamente es interrumpida por el conductor.

“Perdóneme, a ver, hemos visto la presentación”, señaló Rossi y le pidió a un panelista que lea en vivo y en directo la denuncia que presentó el Ministerio. Por lo que el colega leyó en voz alta: “El Gobierno en la presentación pide, página 18, entre otras medidas de prueba, 'preservación digital inmediata, allanamientos: ordénese allanamientos y secuestros forenses en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, dispóngase el allanamiento en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico”.

Concluido el texto, Rossi reafirmó: “Están pidiendo el allanamiento”, pero la ministra volvió a negarlo. “No, estamos pidiendo la construcción de la prueba”, respondió Bullrich, y apuntó contra quienes difundieron los audios que complicaron al entorno del presidente: “No son periodistas, el periodista tiene otra construcción, hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de prensa”.

Novaresio y Fantino, en alerta

Presumiblemente exasperado, al escuchar la respuesta de Bullrich, Luis Novaresio compartió el recorte de la entrevista en sus redes sociales y escribió: “Patriciaaaa”. Además, se manifestó en sus redes sociales en contra de la prohibición de la difusión de las grabaciones que determinó el juez Alejandro Patricio Maraniello.

“El fallo del juez Marianello tiene 10 fojas. 7 y tres cuarto de ellas son para explicar que: 1) la libertad de expresión es la base de la democracia, 2) cualquier tipo de censura previa es inconstitucional, 3) entre la libertad de expresión y un eventual daño no probado ha de estarse a la primera. En dos fojas resuelve lo contrario sin ponerse colorado. ¿Fundamento? preservar la intimidad y el honor de la secretaria General y la Seguridad institucional (sic) de 'contenidos que revisten carácter confidencial' (sic sic sic). No le busquen fundamentos: es censura previa y violación al Estado de Derecho. Punto. Asumo que la Cámara revocará, nocierto?”, subrayó Novaresio en X.

Asimismo, Alejandro Fantino participó del "cónclave" que organizó Carnaval Stream el lunes por la noche, donde se bajó del barco libertario tras ser interrogado por Jorge Rial. "¿Vos sos peronista?", le había consultado a Rial, quien contestó: "Sí, a mucha honra. ¿Vos qué sos?". "¡Nada soy yo!", dijo el amigo personal del presidente, quien ha declarado estar representado por La Libertad Avanza. Rial se burló de su respuesta y Fantino se desesperó: "¿Qué querés que te diga? ¡Yo no soy libertario! Te lo digo mirándote a los ojos que no soy nada. ¿Qué, por ser amigo de Milei soy libertario?", reprochó.

LM/ML