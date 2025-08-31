Marcela Pagano, furiosa contra Francos: lo acusó de "fundir empresas, ser corrupto y hacer quiebras fraudulentas"

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Javier Milei llamó “inexperta” a Marcela Pagano por relacionarlo a la filtración de un audio atribuido a la hermana del presidente; la diputada usó su cuenta oficial de la red social X para responderle con una extensa serie de posteos.

“Respuesta de una diputada ‘inexperta’ al señor Jefe de Gabinete Guillermo Francos. Tiene razón carezco de experiencia como la de usted, que hizo una operación al ex presidente del BID, Claver Carone, junto a Gustavo Beliz para liberarle la presidencia”, arrancó su descargo la legisladora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y luego agregó: “Tampoco tengo experiencia en fundir empresas y mucho menos en quiebras fraudulentas como la que experimentó usted con la firma Volare. ¿Recuerda Italia?”.

Caption

Pero eso no fue todo, porque la diputada sumó más denuncias: “Tenía razón, señor Francos, no tengo su experiencia en fundir bancos digitales (lo que le valió su puesto y su salida de Corporación América). Tampoco trabajé para Scioli en el Banco Provincia ni hice pagar facturas por servicios no prestados”.

Pagano cerró su mensaje diciendo: “Una última cosa, se ve que a usted también, seguro por la edad, le cuesta entender que una mujer como yo pueda valerse por sí sola. ¡Aggiornese! Si le gusta hablar de ‘antecedentes’ y le entusiasma el juego de espías, profundicemos en el caso ‘Claver Carone’ y de como una escucha con una mujer oportunamente filtrada dejó la silla vacante para que la ocupara su amigo Beliz… se ve que tanto usted como su grupo de espías son grandes experimentados y tiene gran experiencia es ser parte del equipo que nos está llevando al abismo”.

Qué dijo Guillermo Francos sobre Marcela Pagano

Todo ocurrió en la entrevista que el funcionario le dio a CNN Radio, negando las acusaciones de la diputada acusándolo de filtrar el audio de Karina Milei.

El jefe de Gabinete definió los dichos de la legisladora como “una cosa ridícula que no tiene ni pies ni cabeza”, y los atribuyó a su “inexperiencia” o a la supuesta influencia que ejerce sobre ella “su pareja, que tiene largos antecedentes en operaciones políticas mediáticas”.

Marcela Pagano involucró a Guillermo Francos en la filtración de los audios de Spagnuolo: "Recuerden el nombre de José Luis Vila"

La pelea entre la legisladora y el integrante del círculo más íntimo de Milei comenzó cuando se conoció un audio atribuido a la secretaria General de la Presidencia, que el Gobierno definió como “una enorme operación política”. Consultado por este tema, Francos aseguró que es un hecho gravísimo si la grabación se hizo dentro de la Casa Rosada, y advirtió que los servicios de inteligencia podrían ser llamados a investigar cómo ocurrieron los hechos.

HM