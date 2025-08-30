El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que el Gobierno haya tenido participación en la filtración de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según el funcionario, el episodio responde a una “operación política” coordinada por sectores opositores, destinada a debilitar al oficialismo en medio de la campaña para las elecciones de septiembre y octubre.

La controversia se originó tras la difusión de grabaciones que supuestamente muestran conversaciones privadas en la Casa Rosada. Uno de los audios se atribuye a Karina Milei, en el que la funcionaria asegura que “tenemos que estar unidos” y detalla su jornada laboral de más de quince horas diarias, información que el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó como “un escándalo sin precedentes”.

En diálogo con CNN Radio, Francos afirmó: “Si usted me pregunta si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto”. Además, cuestionó a quienes hablaron de una “operación interna” dentro del Ejecutivo y aseguró que sus acusaciones “no tienen pies ni cabeza”, citando entre ellas los señalamientos de la diputada Marcela Pagano.

Tras las presuntas coimas en Discapacidad, filtran audios atribuidos a Karina Milei con reproches internos y llamados a la unidad

Francos sostuvo que la grabación de los audios es “grave”

El jefe de Gabinete admitió que si los audios se originaron dentro de la Casa Rosada, se trataría de un hecho “grave” y “sin precedente”. Además, destacó que la investigación quedará a cargo de la Justicia y de los servicios de inteligencia y aseguró que tanto funcionarios como visitantes podrían ser responsables si se confirma que el material provino de oficinas oficiales.

Asimismo, el funcionario vinculó el episodio con un clima de violencia política en distintas provincias, incluyendo episodios recientes en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes. Para Francos, estos hechos reflejan la “intransigencia” de algunos sectores para aceptar el debate democrático.

Además, advirtió sobre la secuencia de hechos que rodearon la aparición de los audios. Según enumeró, primero se difundieron grabaciones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); luego, ocurrió la mención en el Congreso del diputado kirchnerista Leandro Santoro; y casi simultáneamente, José Manuel Ubeira, cercano a Cristina Kirchner, presentó la denuncia judicial.

Karina Milei y Guillermo Francos.

En este sentido, el funcionario señaló que los tiempos de la filtración evidencian que todo fue premeditado. “En menos de veinticuatro horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada para hacerlo”, afirmó.

Qué dicen los audios atribuidos a Karina Milei

Los audios publicados este viernes por Carnaval Stream muestran a Karina Milei pidiendo unidad dentro del Gobierno. “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se la escucha decir.

En otra parte, la secretaria general de la Presidencia detalló su jornada laboral de más de quince horas diarias. “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, señaló, en un registro de ocho segundos.

A diferencia de los audios de Spagnuolo, en los de Karina no se mencionan coimas ni supuestas irregularidades en la ANDIS. La funcionaria solo pide cohesión dentro del equipo oficialista.

Una sombra se cierne sobre el Gobierno por los audios de Karina Milei: las reacciones de Santilli, Martín Menem, Kicillof y Mayra Mendoza

El conductor Mauro Federico, quien los dio a conocer, indicó que estos registros son solo “la puntita” de nuevas grabaciones que podrían difundirse en los próximos días. Según explicó, los audios completos podrían acumular hasta 50 minutos de material de reuniones internas en oficinas públicas.

Luego de que trascendieran, el vocero Adorni publicó un posteo: "Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada".

Luego cerró: "La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral".

Sin embargo, este sábado Francos aseguró que, lejos de debilitarse, la imagen de Karina se fortalece en medio de la embestida política. "La ciudadanía está cansada de todo eso y se inclina por alternativas de cambio”, sostuvo, destacando que el oficialismo confía en obtener buenos resultados electorales tanto a nivel provincial como nacional.