El abogado Pablo Olmos, denunció al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spaguolo, por los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. La presentación fue realizada en la Justicia Federal de Córdoba y recayó en la Fiscalía Federal 1, a cargo de Enrique Senestrari. Según pudo conocer Perfil CÓRDOBA, es la primera que llega a los tribunales locales.

En su escrito, el letrado hace hincapié en los cambios introducidos y luego derogados en los estándares para evaluar el grado de invalidez laboral y otorgar las pensiones no contributivas. El denominado “Baremo” fue modificado en enero de este año, pero en mayo se derogó esa resolución y quedó dejó sin efecto.

A pesar del limbo en el que quedó la normativa, desde Andis, Spagnuolo dispuso auditorías médicas sobre beneficios vigentes de personas que ya contaban con su Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la denuncia, el exfuncionario lo hizo sin un marco legal válido que permita determinar objetivamente el grado de incapacidad laboral.

Además, en la provincia de Córdoba muchas notificaciones para intimar a que los beneficiarios presenten nueva documentación fueron deficientes, nunca les llegaron por estar dirigidas a domicilios vagos o inexistentes. Eso provocó que se les dieran de baja en forma arbitraria, subraya Olmos en su denuncia.

La denuncia se presentó el lunes pasado y recayó en la Fiscalía Federal N° 1.

Mientras todo esto ocurre, siguen difundiéndose audios del propio Spagnuolo -desplazado del cargo- reconociendo un conducto de dineros espurios y cobro de coimas que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.