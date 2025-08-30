Después de la moto de Espert, nuevo meme de moda: el brócoli

El paso del presidente Javier Milei y su caravana por Lomas de Zamora terminó en un escándalo. La recorrida duró un poco más de 4 minutos y por los incidentes la comitiva fue desviada. El mandatario fue víctima de un ataque peligroso con una piedra repudiado desde varios sectores políticos. Y detuvieron a dos personas por las agresiones.

Pero como siempre sucede, los rechazos por la situación desbordada convivieron en las redes con el humor y la usina de memes que testimonian y marcan postura sobre aspectos aledaños. Parte de la política de la época.

Primero el diluvio de posteos estuvo dominado por el “gaste” contra el diputado José Luis Espert, y sus frauda huida en moto, mientras el resto de los referentes libertarios, incluidos Milei y su hermana Karina, se refugiaban en vehículos cerrados.

Con las horas se fueron sumando los memes sobre un tipo de “proyectil” más inofensivo que también arrojaron contra la camioneta donde iba el presidente: unas ramas de brócoli.

Una de ellas, esquivada por el mandatario, pegó de lleno en el rostro del policía Maximiliano Bondarenko, el principal, candidato de LLA en la Tercera Sección Electoral, donde Lomas de Zamora es un distrito clave. Otras “partes” de brócoli quedaron esparcidas sobre la camioneta.

El Gobierno denunció penalmente el ataque en Lomas

Más allá del tinte humorístico en redes, el ataque con una piedra en Lomas de Zamora levantó alertas en el Gobierno. Es así que el Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra los responsables de la agresión durante la visita presidencial.

La denuncia, que fue impulsada ante el Juzgado Federal N°2 de la localidad bonaerense, recalcó la gravedad de los incidentes, asegurando que no fueron aislados, sino que habrían sido planificados por un grupo organizado. A raíz de ello, el Gobierno calificó los hechos como intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravados por coparticipación criminal.

En el comunicado oficial, detallaron que al menos tres personas habrían participado activamente en los ataques, lo que refuerza la acusación de que los hechos fueron premeditados. La denuncia solicita que se amplíen las investigaciones sobre el posible carácter organizado del ataque, lo que podría generar un agravante en las figuras penales.

Los detenidos en relación con el ataque son Thiago Roman Florentín, de 22 años, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), y Diego Martín Paz, de 43 años, quien tiene antecedentes en la barra disidente de Arsenal Fútbol Club.

El tercer implicado en los hechos es José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, identificado como el responsable de bloquear el paso de la caravana presidencial. Aunque su rol fue confirmado, la fiscal Silvina Estévez decidió no tomar medidas legales contra él, algo que generó controversia.

