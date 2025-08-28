Quién es Thiago Florentín, el joven detenido por agredir a Javier Milei en Lomas de Zamora

El miércoles por la tarde, en medio de una recorrida electoral en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional José Luis Espert fueron atacados con piedras. Tras los incidentes, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas. Una de ellas continúa bajo arresto: Thiago Román Florentín, de 22 años.

Florentín tiene domicilio en la localidad bonaerense de Alejandro Korn y milita activamente en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y en la agrupación Votamos luchar por el cambio social. Según fuentes judiciales, es el principal acusado de arrojar objetos contundentes hacia la camioneta en la que viajaba el mandatario. Permanece incomunicado y será indagado por el juez federal Luis Armella, titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

El MTR confirmó la detención y exigió la liberación inmediata de su militante. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar”, expresaron en redes sociales. En un comunicado, la agrupación reconoció que Florentín participó de la protesta contra la caravana libertaria y lo enmarcó en una “enorme expresión de bronca” de vecinos, jubilados y docentes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que “dos personas fueron detenidas y ya están a disposición de la justicia por atentar contra el Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba”. También aclaró que Milei “se encuentra en excelente estado de salud, trabajando en la quinta de Olivos”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó el hecho como un “ataque organizado” y apuntó al kirchnerismo. Según fuentes de su cartera, en la zona se identificaron barras de clubes de fútbol, concejales y funcionarios vinculados al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

El juez Armella ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en todo el trayecto de la caravana presidencial para reconstruir lo ocurrido. De los dos detenidos, uno fue liberado horas después: un militante de la agrupación H.I.J.O.S acusado de bloquear el paso del vehículo. El único que sigue bajo arresto es Thiago Florentín.

El ataque se produjo en plena campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, en un momento crítico para la Casa Rosada. El oficialismo enfrenta la crisis generada por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que mencionan presuntas coimas e involucran a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

El 3 de septiembre está previsto que el presidente Milei participe del cierre de la campaña bonaerense en la localidad de Moreno, en la zona Oeste del Conurbano, un partido que pertenece a la Primera Sección Electoral.

