El presidente Javier Milei encabezará este miércoles a las 14 una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en la recta final hacia las elecciones provinciales del 7 de septiembre. La convocatoria difundida por el oficialismo indica que la movilización en autos partirá desde Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela. A la militancia se le solicitó llevar banderas argentinas.

El mandatario viene de liderar el lunes último un acto en Junín, donde lanzó a los candidatos nacionales de LLA y volvió a advertir sobre posibles maniobras de “fraude” en los comicios bonaerenses. “Hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados. En septiembre se votará con un sistema de boleta que permite el fraude, distinto a la Boleta Única Papel que se usará en octubre”, sostuvo entonces.

En ese marco, Milei insistió en que “si llegamos a ganar la provincia, estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”.

El anuncio de la caravana generó un fuerte rechazo del intendente local, Federico Otermín, quien cuestionó la visita del jefe de Estado.

“Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”, lanzó el dirigente peronista.

El reclamo también apuntó a las complicaciones de tránsito que generará la actividad. “Resulta absurda la idea de obstaculizar la avenida Hipólito Yrigoyen, una de las más transitadas del Conurbano, en un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado”, señaló Otermín.

En redes sociales, el intendente no desalentó la movilización de quienes repudian la visita, pero pidió mantener la calma: “Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia”.

Además, llamó a canalizar el descontento en las urnas: “Los que quieran expresar su rechazo a Milei y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, tienen la oportunidad el domingo 7 de septiembre, votando a Sol Tischik y a Verónica Magario, y el 26 de octubre acompañando a Jorge Taiana”.

La actividad proselitista del Presidente se dará además en medio del escándalo por los audios que involucran a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en presuntos cobros de coimas, un tema sobre el que Milei evitó pronunciarse en sus últimas apariciones públicas.

LT