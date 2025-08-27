Elecciones: Karina Milei y Martín Menem llegan a Corrientes en pleno escándalo por la ANDIS

Con la fecha de las elecciones provinciales a la vuelta de la esquina, La Libertad Avanza (LLA) confirmó que el próximo jueves Karina Milei y Martín Menem estarán en la capital de Corrientes para el cierre de campaña.

El anuncio fue realizado por el candidato a gobernador Lisandro Almirón a través de sus redes sociales, quien señaló que la idea es realizar un "recorrido y caminata por el microcentro" de la ciudad.

En una entrevista con El Litoral, Almirón aseguró que el presidente Javier Milei "está muy al tanto de lo que pasa" en Corrientes y no descartó la posibilidad de una visita del primer mandatario: "Si decide venir, lo hará sin mucho protocolo, como ya lo hizo en otras ocasiones", afirmó.

La polémica por la ANDIS, en el centro del debate

El candidato de LLA fue consultado sobre la polémica por los audios de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y descartó que el escándalo influya en la recta final de la campaña.

"Hay una falta de información respecto a lo que está sucediendo en esa área administrativa como en muchas otras, porque lo que hizo el Gobierno nacional fue auditar, tener un control sobre aquellas discapacidades que efectivamente estaban bien otorgadas y aquellas que fueron otorgadas de manera irregular", dijo.

Almirón señaló que se "empezó a sanear el área" y asoció la divulgación de los audios a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. "No solo se politizó, sino que además en esta última semana hemos sido víctimas y tratan de lastimarnos", afirmó.

Una visita estratégica en un contexto de tensión política

La visita de Karina Milei y Martín Menem a Corrientes en la recta final de la campaña de La Libertad Avanza es una jugada estratégica del Gobierno nacional y de sus candidatos en la provincia.

En un contexto de alta tensión política por el escándalo de la ANDIS, la presencia de las figuras más importantes del entorno de Javier Milei busca reafirmar el apoyo del presidente al espacio provincial y desestimar las denuncias de corrupción.

La defensa pública de Almirón a la gestión nacional es una señal de la importancia de la alineación con el discurso de la Casa Rosada para el electorado de Corrientes.