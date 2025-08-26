Corrientes: la Junta Electoral inicia la carga de 2808 urnas para distribuirlas en toda la provincia

La Junta Electoral de Corrientes comenzó con la carga de las urnas que se utilizarán en las elecciones del próximo 31 de agosto. Según informó el presidente del organismo, Gustavo Sánchez Mariño, el proceso se realiza a “cielo abierto”, en el pleno centro del Poder Judicial, con la presencia de los apoderados de todos los partidos políticos.

Elecciones en Corrientes: una encuesta revela un escenario de balotaje, pero el rol de los indecisos será clave

El funcionario aseguró que el trabajo, a cargo de un equipo de 7 personas de la Junta Electoral y 70 contratados, se llevará a cabo durante tres días.

En total, se cargaron 2.808 urnas que contienen los votos de 950.576 electores habilitados para sufragar en toda la provincia. "Quiero llevar tranquilidad a la población, su voto va a ser cuidado, su voto va a ser protegido y las urnas dirán la verdad de la elección", afirmó Sánchez Mariño.

Cambio de local de votación y fechas clave

Sánchez Mariño pidió a la población "estudiar bien dónde tienen que votar", ya que algunas personas han corroborado y se encontraron con que le han cambiado el lugar. "Esto tiene que ver con el crecimiento demográfico", explicó el presidente de la Junta Electoral.

Elecciones en Corrientes: Correo Andreani transmitirá las actas de votación

El funcionario aseguró que el viernes las urnas ya estarán distribuidas, inclusive en la capital. "Quedarán en guarda en las escuelas o la protección con la seguridad de la Policía de la provincia, para poder bien temprano el domingo comenzar a trabajar", precisó.

Un proceso de carga abierto para afianzar la confianza ciudadana

El inicio del proceso de carga de las urnas en Corrientes es un paso fundamental para fortalecer la transparencia del sistema electoral provincial.

El hecho de que se realice a la vista de los apoderados y del periodismo es una señal de que la Junta Electoral busca afianzar la confianza ciudadana en el resultado de las elecciones.

Con 2.808 urnas y casi un millón de electores, la logística es compleja, pero la institución garantiza que cada voto será cuidado para asegurar una jornada democrática sin sobresaltos.