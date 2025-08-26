Elecciones en Corrientes: una encuesta revela un escenario de balotaje, pero el rol de los indecisos será clave

En la recta final de la campaña electoral en Corrientes, una encuesta realizada por la consultora CB Consultora entre el 15 y el 20 de agosto, arrojó un escenario incierto de cara a los comicios del próximo 31 de agosto.

El sondeo, que se basó en 808 casos con un nivel de confianza del 95%, con un error muestral de 3,4%, muestra una leve ventaja del oficialismo que, sin embargo, podría no ser suficiente para evitar el balotaje.

El sondeo midió la intención de voto de la población general de mayores de 16 años, y el resultado fue el siguiente:

Juan Pablo Valdés , de Vamos Corrientes: 35,8%

Martín Ascúa , de Limpiar Corrientes: 17,4%

Ricardo Colombi , de Encuentro por Corrientes: 16,4%

Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza: 10,3%

El resto del porcentaje se distribuye entre los candidatos Ezequiel "Teke" Romero y Sonia López, con un alto número de indecisos que alcanza el 12,1%.

El rol clave de los indecisos

El porcentaje de indecisos es un factor crucial en este escenario, ya que podría modificar de manera sensible las tendencias actuales.

Sin embargo, teniendo en cuenta una proyección de indecisos, el candidato oficialista Juan Pablo Valdés alcanzaría el 40,8% de los votos, lo que le daría una victoria en primera vuelta, superando por más de 20 puntos a su inmediato perseguidor, Martín Ascúa, que se ubica segundo con el 19,7%.

Elecciones en Corrientes: un informe revela gastos millonarios en publicidad digital por parte de los candidatos a gobernador

Los números de la participación

El sondeo de CB Consultora incluyó una pregunta central en todo el año electoral, la duda por la participación. El 51,8% de los encuestados aseguró que irá a votar, lo que podría tomarse como el piso de la eventual participación para el domingo.

El 17,6% contestó que “es muy probable” que vaya a votar, mientras el 6,8% aseguró que no lo hará. El 18,7% todavía no sabe si lo hará y el 5,1% cree que es “poco probable”.

Con esos números, el porcentaje de votantes indecisos continúa siendo determinante. La consultora subrayó que la definición de ese sector del electorado puede modificar sensiblemente las tendencias actuales. Por esa razón, el sprint final de la campaña tiene una importancia vital.

Imagen y valoración de los candidatos

La encuesta de CB Consultora también midió la imagen de los principales referentes políticos de la provincia y del país.

Lo más llamativo de los resultados es que del total de los encuestados respondieron que prácticamente el 30% no conoce a Juan Pablo Valdés y a Martín Ascúa.

Gustavo Valdés : Buena y muy buena 59,8% ; mala y muy mala 34% .

Javier Milei : Buena y muy buena 48,9% ; mala y muy mala 47,9% .

Ricardo Colombi : Buena y muy buena 44,5% ; mala y muy mala 48,8% .

Juan Pablo Valdés : No sabe o no lo conoce 29,8% ; buena y muy buena 37,4% ; mala y muy mala 32,8% .

Martín Ascúa : No sabe o no lo conoce 29,9% ; buena y muy buena 37,7% ; mala y muy mala 38,3% .

Lisandro Almirón: No sabe o no lo conoce 38,6%; buena y muy buena 16,7%; mala y muy mala 44,1%.

La victoria del oficialismo dependerá de los votos indecisos

La encuesta de CB Consultora arroja un escenario complejo para las elecciones en Corrientes. Si bien los números de la intención de voto actual obligarían a un balotaje, la proyección de los indecisos muestra una realidad distinta: el oficialismo podría lograr la victoria en la primera vuelta.

Esto se explica por la alta aprobación de la figura del gobernador Gustavo Valdés, quien podría traccionar los votos de los indecisos a favor de su candidato, Juan Pablo Valdés.

La carrera electoral se definirá en los próximos días, y el destino del próximo gobernador de Corrientes dependerá de la capacidad de las alianzas de convencer a los ciudadanos que aún no han definido su voto.