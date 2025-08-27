En el cierre de su campaña provincial en la zona del Río Santa Lucía, el gobernador Gustavo Valdés brindó un contundente discurso en el Club Amad de Goya. Ante candidatos, dirigentes locales, provinciales y nacionales del frente Vamos Corrientes, el mandatario defendió a los jubilados, apuntó directamente contra los diputados nacionales de su provincia y criticó la falta de federalismo del gobierno nacional.

“Hay carroñeros, tramposos, los dueños de Goya. Les vamos a decir que se les terminó porque tenemos un movimiento social y político que se llama Vamos Corrientes”, sentenció Valdés en el inicio de su alocución, dejando en claro que su frente tiene un compromiso "con los emprendedores, docentes, policías y la gente de bien que quiere construir una provincia en paz".

El gobernador criticó al gabinete de Javier Milei al señalar que “no hay un solo ministro que sea del interior”. “Nosotros somos provincias argentinas, regamos a lo largo de la historia con nuestra sangre en el campo de batalla para construir la libertad de nuestra patria. Tenemos que ir a Buenos Aires y plantarnos, tenemos que tener bien puestas la constitución para decirles que somos correntinos. Ya tienen que entender que los correntinos no nos doblamos”, exclamó.

Defensa a los jubilados y críticas a los diputados

El gobernador Valdés defendió a los jubilados y se posicionó en contra del ajuste del gobierno nacional. “Estamos a favor de los jubilados, no son ellos los que tienen que pagar el ajuste, los que tienen que pagar el ajuste son los del gobierno nacional”, afirmó, y agregó que son ellos "los que administraron mal en Buenos Aires".

El mandatario también apuntó a los diputados nacionales por Corrientes que votaron a favor de las políticas de Milei. Destacó la figura de la diputada Sofía Brambilla que “no se levanta con acuerdos espurios con el Gobierno nacional, para darle la espalda a los discapacitados”.

Y, sin nombrarlo, le pidió a Federico Tournier, oriundo de Goya, que “dé la cara, acá en su pueblo”, por apoyar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Un mensaje de firmeza y compromiso federal en el final de la campaña

El discurso de Gustavo Valdés en Goya fue un mensaje de firmeza y compromiso federal, en la antesala de las elecciones provinciales. El gobernador, quien tiene alta aprobación en la provincia, utilizó el cierre de campaña para marcar una clara diferencia con el gobierno nacional y sus representantes en el Congreso.

Su defensa a los jubilados y a la discapacidad no solo busca conectar con una porción clave del electorado, sino que también reafirma su postura de que el ajuste debe ser pagado por aquellos que gobernaron mal, y no por los ciudadanos de a pie.

La estrategia de Valdés, al criticar a la gestión de Javier Milei, busca fortalecer el liderazgo de su espacio político y asegurar una victoria contundente en los comicios.