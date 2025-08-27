Política a Punto: la apuesta libertaria es subir al ring a Natalia de la Sota para que esmerile a Schiaretti

El escándalo vergonzante que se desató en el Gobierno nacional por el cobro de supuestas coimas que involucra, entre otros, a Karina Milei, conmovió a todas las estructuras nacionales de La Libertad Avanza, especialmente porque nos encontramos a pocos días de la elección de la provincia de Buenos Aires, convocada para el 7 de setiembre.

Analistas políticos y los propios hacedores de la campaña libertaria sospechan que una derrota del oficialismo nacional en esos comicios puede actuar como un efecto dominó en el resto de los distritos, que deberán elegir el 26 de octubre diputados nacionales y en ocho provincias senadores nacionales.

En Córdoba, los peronistas se frotan las manos, avanzan sobre el radicalismo (el lunes 25 de agosto Juan Schiaretti reunió 130 jefes municipales opositores, más de 80 radicales), tratan de frenar el efecto “Natalia”, que genera De la Sota, la candidata que se abrió el PJ y presenta lista propia. Y de paso apuntan a asestar un fuerte golpe a la tropa del presidente Javier Milei, muy golpeado por el escándalo de las supuestas coimas en los medicamentos para discapacitados.

El Partido Cordobés en marcha: mas de 100 intendentes opositores se suman a la maquinaria electoral de cordobesismo

Sin demasiadas cosas nuevas para mostrar La Libertad Avanza presentó su comando de campaña, pero más allá de los anuncios formales, la apuesta central pasa por levantar todo lo que se pueda a Natalia de la Sota para que le raspe votos a Schiaretti. Están convencidos que de esa forma la actual diputada que busca la reelección quitará sufragios al peronismo y el oficialismo nacional podría ganar en Córdoba.

Que pase la tempestad

“Vamos a esperar un poco, ahora está pasando el tsunami”, opinó un operador de LLA, quien dijo que esa fuerza tiene ya comprometidos a 10 mil fiscales en toda la provincia para que se aseguren un control eficaz.

En el juecismo consideran que “tal vez no sea necesaria la presencia de tantos fiscales porque al tratarse de boleta única controlar es mucho más sencillo. Fíjense sino cómo hay partidos como el de García Elorrio que no tienen fiscales en todos lados, pero nunca se habla de desaparición de sus votos”. El dirigente recordaba de esta manera que el sistema de boleta única que se aplica en Córdoba desde hace varias elecciones beneficia a los partidos pequeños, sin capacidad de organización especialmente en el interior de la provincia.

Los libertarios quieren subir al ring a la hija del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota para subirle el perfil, pero cerca de la parlamentaria argumentaron que ese sector “no necesita de nadie para ubicarse en el centro de los escenarios de la política. Desbordantes de optimismo, hablan de que están cerca de llegar a los dos diputados y descuentan que una banca está “totalmente asegurada”.

Algunos observadores independientes manifiestan que “con el peronismo no se jode” y recuerdan la elección de intendente de Córdoba, cuando Rodrigo de Loredo se probaba el traje azul para asumir y el día de la elección se produjo un urnazo y Daniel Passerini del PJ le ganó por KO.

Por lo pronto, Schiaretti hará un intenso uso de las redes sociales, comenzó a dar notas en canales nacionales y, de paso, visitará varias provincias en su rol de líder nacional de Provincias Unidas. Además, organiza la visita a Córdoba de los gobernadores Maximiliano Pullaro (UCR-Santa Fe) e Ignacio “Nacho” Torres (PO-Chubut), quienes tienen alta imagen positiva en la provincia y muy buena relación con el candidato del justicialismo.

Caso ANDIS: Córdoba, entre las provincias con mayor rechazo al escándalo de los audios

El exgobernador hará eje en la defensa del sistema federal y el modelo productivo y le pegará con ganas al presidente Milei, aprovechando que pasa el peor momento de su gestión. “Los errores y la inexperiencia de la mayoría de su equipo le están pasando facturas a Javier”, razonaba un hombre del equipo de campaña de Provincias Unidas. Hay que ver qué pasa con el resto, sobre todo con Ramón Mestre que compite con la tradicional boleta 3 del radicalismo.

Todo está por verse.