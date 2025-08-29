Exdiputado del bloque oficialista: “El espacio de La Libertad Avanza está roto, no les tengo miedo”

El exdiputado de La Libertad Avanza, Carlos D´Alessandro, consideró que el espacio político del presidente Javier Milei “ya está roto” y que “lo que falta es la decisión de los diputados de dejar de fingir demencia y empezar a tomar de nuevo la bandera de la libertad”.

“No les tengo miedo”

“La semana pasada justo cuando salieron los audios de (Diego) Spagnuolo, yo iba a denunciar la falta de coherencia del armado de las listas nacionales para la elección del 26 de octubre donde Lule Menem nos había metido la casta por la ventana, donde nosotros denunciábamos a Lule Menem como la casta política que estaba haciendo daño a este gobierno”, explicó el diputado nacional por San Luis.

D´Alessandro, quien días atrás dejó el bloque de la Libertad Avanza junto a otros tres legisladores y conformó el bloque “Coherencia”, señaló que “hoy queda reflejado después de los audios recuperados que salieron a la luz, sean o no escuchas legales o ilegales el aceitado sistema de corrupción y coimas”.

“A esta gente no le tengo miedo, no me importa lo que dicen. Nosotros vinimos acá a dar una batalla cultural que ellos la abandonaron, la tiraron al piso, la pisotearon y se la dejaron a cargo de Lule Menem que es la casta política en persona”, agregó en declaraciones a Radio 10.

“El espacio está roto”

Además sostuvo que “más tarde que temprano el espacio está roto” y que “lo que falta es la decisión de los diputados de dejar de fingir demencia y empezar a tomar de nuevo la bandera de la libertad”.

Para D´Alessandro “la política del gobierno no la maneja el presidente Javier Milei”. Y después aclaró: “Dicho no por mí solamente sino dicho por él. Él dice que la política no le interesa y que está enfocado en arreglar los problemas económicos”.

“No pongo las manos en el fuego"

Al ser consultado sobre “si ponía las manos en el fuego por Milei”, el diputado respondió: “Yo no pongo las manos en el fuego ni por el presidente ni por la hermana del presidente ni por nadie que se dedica a la política porque terminan contaminados” .

“Si el presidente no toma una decisión inmediata y rápida y aparta a los involucrados en los dichos o acusaciones de Spagnuolo, lo tenemos que tomar a él como parte de esta asociación ilícita que Spagnuolo describe”, concluyó.