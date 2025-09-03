Cómo presentar la Libreta AUH 2025 de manera digital y no perder el complemento de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado para recordar a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) la importancia de presentar la Libreta AUH 2025. Este requisito es indispensable para acceder al 20% acumulado del complemento del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual.

El trámite, que certifica el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la escolarización de niños y adolescentes, puede completarse de forma 100% digital. De esta manera, las familias evitan acudir a una oficina y agilizan el proceso desde la computadora o el celular.

Según el organismo, la Libreta AUH 2025 debe generarse únicamente desde la web oficial de ANSES o desde la aplicación mi ANSES. Una vez descargado el formulario, debe ser completado y firmado por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes.

El documento debe subirse nuevamente a la plataforma antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite establecida por el organismo. “El formulario generado digitalmente es el único válido para realizar la presentación”, advirtió la ANSES.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH 2025 en línea

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos - Libreta AUH, verificar la información de los beneficiarios. Si falta completar algún dato (educación, salud o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo al centro de salud o escuela para su certificación. Sacar una foto nítida del formulario completo (en formato JPG, con peso menor a 3 MB). Reingresar a mi ANSES, seleccionar Subir Libreta AUH y adjuntar el archivo. El trámite concluye cuando el titular recibe el correo electrónico de confirmación.

En caso de no poder realizar la carga digital, los titulares pueden acercarse a las oficinas de ANSES sin turno previo o esperar a los operativos móviles que el organismo despliega en distintas localidades.

