Beneficios ANSES: qué comercios ofrecen descuentos de hasta 20% para jubilados y pensionados

El programa Beneficios ANSES se consolida como una herramienta clave para acompañar a jubilados y pensionados en el manejo de sus gastos. Permite acceder a descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios de todo el país, sin necesidad de trámites, cupones ni inscripciones.

ANSES: calendario de pagos de octubre con aumento y reprogramación por feriado

La operatoria es simple: el descuento se aplica automáticamente en el ticket de compra al abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobran los haberes previsionales.

Supermercados adheridos con rebajas del 10%

Entre los principales comercios incluidos se destacan Carrefour, Coto, Chango Más, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, que ofrecen un 10% de descuento sobre el total de las compras realizadas con la tarjeta de ANSES.

Este beneficio apunta a reducir el gasto en alimentos y productos esenciales, impactando directamente en la canasta básica de los adultos mayores.

Las jubilaciones aumentan un 1,8% en septiembre

Farmacias y perfumerías con descuentos de hasta el 20%

El alcance no se limita a los supermercados: farmacias, perfumerías y comercios de barrio también forman parte de la red. Allí, las rebajas llegan hasta el 20% en productos de higiene, limpieza y cuidado personal, rubros donde los jubilados destinan una parte significativa de sus ingresos.

ANSES: cuánto será la Asignación Universal por Hijo en octubre 2025

Reintegros adicionales con Banco Nación

Quienes cobran a través del Banco Nación acceden a un beneficio extra: un 5% de reintegro adicional con tope mensual de $20.000, abonando con tarjeta de débito o crédito de la entidad mediante QR en la app BNA+.

Este sistema permite acumular descuentos y reintegros, ampliando el ahorro mensual de los beneficiarios.

La red de comercios adheridos incluye tanto grandes cadenas como pequeños negocios locales, lo que asegura la llegada del beneficio a todas las provincias.

La lista de locales disponibles se actualiza de forma continua en la web oficial de ANSES, donde los usuarios pueden filtrar por rubro, localidad y nombre de comercio.

lv / lr