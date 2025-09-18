Beneficios ANSES: qué comercios ofrecen descuentos de hasta 20% para jubilados y pensionados

El programa Beneficios ANSES se consolida como una herramienta clave para acompañar a jubilados y pensionados en el manejo de sus gastos. Permite acceder a descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios de todo el país, sin necesidad de trámites, cupones ni inscripciones.
La operatoria es simple: el descuento se aplica automáticamente en el ticket de compra al abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobran los haberes previsionales.
Supermercados adheridos con rebajas del 10%
Entre los principales comercios incluidos se destacan Carrefour, Coto, Chango Más, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, que ofrecen un 10% de descuento sobre el total de las compras realizadas con la tarjeta de ANSES.
Este beneficio apunta a reducir el gasto en alimentos y productos esenciales, impactando directamente en la canasta básica de los adultos mayores.
Farmacias y perfumerías con descuentos de hasta el 20%
El alcance no se limita a los supermercados: farmacias, perfumerías y comercios de barrio también forman parte de la red. Allí, las rebajas llegan hasta el 20% en productos de higiene, limpieza y cuidado personal, rubros donde los jubilados destinan una parte significativa de sus ingresos.
Reintegros adicionales con Banco Nación
Quienes cobran a través del Banco Nación acceden a un beneficio extra: un 5% de reintegro adicional con tope mensual de $20.000, abonando con tarjeta de débito o crédito de la entidad mediante QR en la app BNA+.
Este sistema permite acumular descuentos y reintegros, ampliando el ahorro mensual de los beneficiarios.
La red de comercios adheridos incluye tanto grandes cadenas como pequeños negocios locales, lo que asegura la llegada del beneficio a todas las provincias.
La lista de locales disponibles se actualiza de forma continua en la web oficial de ANSES, donde los usuarios pueden filtrar por rubro, localidad y nombre de comercio.
