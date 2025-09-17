ANSES: calendario de pagos de octubre con aumento y reprogramación por feriado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en octubre de 2025 se aplicará un aumento del 1,87% en los haberes jubilatorios y pensiones, según la fórmula de movilidad previsional. Con este incremento, la jubilación mínima ascenderá a $326.266,35 y, gracias a la continuidad del bono de $70.000, ningún beneficiario percibirá menos de $396.266,35.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 y qué descuentos tienen con Beneficios ANSES

Además, el organismo anunció que el calendario de pagos deberá reprogramarse por el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre y fue trasladado al viernes 10. Esta modificación afectará a quienes tenían asignada esa fecha como día de cobro.

Quiénes cobran y cuándo

El cronograma de octubre, publicado en la Resolución 1091/2024, establece las siguientes fechas de pago:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

Las jubilaciones aumentan un 1,8% en septiembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

ANSES: cuánto será la Asignación Universal por Hijo en octubre 2025

Aumento y alcance del bono

El incremento del 1,87% también impactará en otras prestaciones:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09, que con el refuerzo llegará a $331.013,09. Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: $228.386,45, o $298.386,45 con el bono. Madres de siete hijos: $326.266,35, o $396.266,35 con el refuerzo.

En tanto, la jubilación máxima pasará a $2.195.463,70.

Si bien ANSES aún no confirmó cómo se reorganizarán los pagos del viernes 10 de octubre, la práctica habitual es adelantar las acreditaciones al día hábil anterior. El organismo publicará la actualización del calendario en los próximos días.

lv/ lr